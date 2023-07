Už druhou herní prověrku v letní přípravě mají za sebou fotbalisté Městce Králové, kteří se chystají na další sezonu v krajské I.B třídě. Na úvod porazili céčko Chlumce nad Cidlinou 4:3, poté si vyšlápli na krásném domácím pažitu na Nepolisy. Souboj dvou celků hrajících nejnižší krajskou soutěž vyhráli o tři branky. Městec ukázal svoji sílu hlavně v prvním poločase.

Z přípravného fotbalového utkání Městec Králové - Nepolisy (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Městec Králové – Nepolisy 4:1

„Zápas dvou celků ze stejné soutěže, jen z jiného kraje, byl pro nás už druhým testem. Výsledkově jsme ho zvládli dobře, i když těch šancí bylo na dva až tři zápasy. Co ovšem já hodnotím, je hra a ta byla v určitých fázích koukatelná a taková, jakou si představuji. Ale byly k vidění i pasáže, které se mi nelíbily,“ popisoval utkání trenér královéměsteckého mužstva Jan Šmidrkal. „Chceme ještě zrychlit kombinaci, rychleji se dostávat do náběhu a vytvářet mnohem větší tlak při pressingových situacích na protihráče,“ pokračoval Šmidrkal. „Každopádně to, co mě absolutně těší, je morálka kluků v tréninku a chuť hrát v Městci fotbal. Budeme ještě silnější,“ věří svému družstvu kouč Městce.

Branky M. Králové: Vobořil, Velenský, Havránek (z PK), Šoufek. Poločas: 3:1.