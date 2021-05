Mencl: Liba pomáhal finančně silnějším. Doufám, že to teď tak nebude

Už je to týden, co zná fotbalová veřejnost jména ve vedení Středočeského fotbalového svazu. Novým šéfem svazu je Tomáš Neuman, trenér futsalové reprezentace, nové je i složení Výkonného výboru a Odvolací a revizní komise. Do ni se dostal mimo jiné i Tomáš Koníček ze Všechlap. Nové hnutí F-evoluce slavilo velký úspěch, právě jejich členy delegáti dosadili po většinu do hlavních funkcí.

Kandidát Fevoluce Tomáš Neumann byl zvolen novým předsedou Středočeského krajského fotbalového svazu. | Foto: Fevoluce

Nymburský deník sondoval mezi okresními celky hrající nejnižší krajskou soutěž, co na změny ve vedení říkají a co si od něj slibují. Fotbalový klub TJ Pátek se na svých webových stránkách netajil tím, že jeho prioritou jsou členové právě nového hnutí F-evoluce. „Valná hromada byla na můj vkus docela dlouhá. Než se došlo k samotné volbě, uběhly čtyři hodiny. Ale byl alespoň čas sondovat okolí a přišlo mi, že vítěz bude znám po prvním kole,“ uvedl člen páteckého výboru Patrik Bartheldy. Toho výsledek voleb hodně potěšil. „Za TJ Pátek jsem rád, že důvěru vloženou ostatními kluby naší skupiny jsme splnili a novým předsedou byl jednoznačně zvolen pan Tomáš Neumann. Věříme v našem oddíle v nový, lepší a čistý fotbal nejen pro nás dospělé, ale především pro naše děti. Můj syn hraje v mladších žácích a budu hrozně rád, když nebude prožívat stejné sportovní období jako já, že jedinec schopen zkazit víkend více než třiceti lidem,“ věří v lepší zítřky Bartheldy. „Doufáme, že na všech okresech budou právě proto založeny komise mládeže, které pomohou rozvíjet fotbal ke zdravím cílům,“ přidal pátecký funkcionář. Radost z vítězství na post předsedy Tomáše Neumana má také milovický trenér Tomáš Mencl. „Tohle je spíše otázka na vedení našeho klubu,“ reagoval na dotaz, jak je spokojený s novým vedením Mencl. Vzápětí ale přidal svůj osobní pohled. „Pokud budu mluvit za sebe, jsem rád, že vyhrál právě pan Neuman. Každý normální člověk snad ví, že pan Liba pomáhal těm finančně lepším klubům. Takže teď doufám, že tomu tak nebude. Hlavně přeji panu Neumanovi mnoho úspěchů, za mě má velkou podporu,“ řekl přesvědčivě kouč milovického mužstva. Nový šéf středočeského svazu splňuje také představy královéměsteckých bafuňářů. „Se složením nového Výkonného výboru jsme spokojeni. Tomáš Neuman je správná volba a teď záleží nejen na něm, ale na celém Výkonném výboru, jak se s touto výzvou a tlakem popasují,“ nabídl svůj pohled manažer královéměsteckého klubu Roman Šádek. Zároveň si ale uvědomuje, že všechno nemusí být ihned stoprocentní. „Jedna věc jsou plány, druhá věc je jejich uplatnění a prosazení v reálném fotbalovém prostředí. Které jak všichni věříme, dostane nový a svěží impuls od shora,“ konstatoval Roman Šádek. O hodně opatrnější v komentáři na nové vedení je semický vedoucí mužstva Miroslav Čepelka. „Delegáti na valné hromadě zvolili, koho zvolili. Já osobně znám z nového Výkonného výboru pouze pana Zemana s panem Blažejem, kteří již ve Výkonném výboru nyní působili a což jsou určitě lidé, za kterými nějaká práce vidět je a byla,“ zastal se některých členů komise Čepelka. „Dopředu neumím nic odhadovat. Výsledky práce nového vedení budeme moci hodnotit až poté, co nějakou práci předvedou, což bude po nějaké delší době. Snad navážou na vše dobré, co zde udělalo předchozí vedení,“ uvedl vedoucí semického mužstva. Restart Kněžic. Už teď můžu říct, že se u nás fotbal hrát bude, říká Živnůstka Přečíst článek › Jak už bylo uvedeno, většina členů komisí patří do hnutí F-evoluce. Ta se netajila tím, že chce mnoho změn. „Plánů mají víc než dost. V české povaze je neustálá kritika všeho na denním pořádku, takže kdo něco dělá, je vždy první na ráně. Já osobně si rozhodně nemyslím, že veškerá práce lidí ve vedeni středočeského svazu byla špatná. Takže novému vedení bych asi popřál, aby se jim kritika za dobře odvedenou práci vyhnula,“ vyprávěl Čepelka. Co si tedy od nového vedení slibuje on? „Žádná očekávání nemám, budu jen doufat, že lidé, kteří se nově dostali do vedeni svazu, budou pro fotbal pracovat a nějaké výsledky jejich práce budou vidět,“ věří Čepelka.