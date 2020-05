„Je to pravda, dohodli jsme se na ukončení spolupráce,“ potvrdil informaci dnes už bývalý trenér Lysé Václav Sosnovský. Ten nebude v klubu působit dál ani jako hráč.

Konec Sosnovského u mužstva potvrdil i předseda lyského klubu Petr Jirsa. „Velmi úspěšný trenér se rozhodl ukončit po vzájemné dohodě spolupráci. Rádi bychom ještě našli cestu, aby u našeho týmu nějak zůstal. Vedení klubu bylo s Vaškem spokojeno po výkonnostní i lidské stránce,“ chválil Sosnovského šéf klubu. „A novým trenérem je Matěj Brabec. Vedoucím mužstva zůstává Václav Šlingr,“ doplnil Jirsa.

Právě třiačtyřicetiletý Sosnovský přivedl zkušeného Matěje Brabce do týmu. Okresní fanoušci znají Brabce už delší dobu. Oba borci spolu bojovali v dresu Libice nad Cidlinou, se kterou se jim v sezoně 2014 – 2015 povedlo postoupit do krajské I.A třídy. Jejich cesty se pak opět sešly v Lysé. Brabec si zahrál také v poděbradské Bohemii.

A nyní jej čeká nová výzva. Bude to pro něj první trenérské angažmá u fotbalového mužstva. „Sám jsem na to zvědavý. Uvidíme, nakolik mě to chytne a nakolik mě to bude bavit a naplňovat. Láká mě si to vyzkoušet,“ říká Matěj Brabec, který v srpnu oslaví dvaačtyřicáté narozeniny. „Bude to pro mě nová zkušenost. Může to být klidně nový odrazový můstek,“ má jasno nový hrající trenér lyského celku Brabec.

Nechce ale jen sedět na lavičce a dirigovat tým zpoza lajny. Chtěl by se ještě prohánět po zelených pažitech. Jak sám uznává, může to mít i úskalí. „Vím, že dělat hrajícího trenéra není úplně ideální. Takto jsme dohodnutí. Bude ale hlavně záležet na mě. Jestli budu zdravý a jak se budu cítit,“ dodal Matěj Brabec.