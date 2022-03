Ježek během patnácti minut nasměroval svůj tým k výhře dvěma zásahy. Pak ještě výhru pojistil pátým gólem, svým třetím v utkání. „Něco podobného se mi nikdy nestalo. Byla to moje třígólová premiéra,“ smál se sympatický fotbalista. „S tím jsem spokojený, bylo to dobré,“ přidal.

V klubu Bobnice/Dvory působí teprve druhou sezonu. S fotbalem začínal ve Vrchlabí, odkud pochází. Pak si zahrál dvě sezony za pražský Kačerov, aby poté zamířil do obce na Nymbursku. „Koupili jsme ve Dvorech dům, proto jsem začal hrát tady,“ vysvětlil Marek Ježek, proč válí zrovna za tento tým.

Dávat góly je vlastně jeho úkolem. Vždy hrál záložníka nebo útočníka. „Od mala mě to táhlo nějak víc dopředu. A mám docela naběháno, tak proto jsem využívaný jako záložník,“ má jasno šestadvacetiletý borec, jehož nejsilnější zbraní je rychlost. „V této soutěži je to hodně znát. Málokdo to asi čeká,“ podotkl střelec tří branek nedělního střetnutí nejnižší okresní soutěže.

Jeho služby si pochvalují také přímo v klubu. „Tento zápas se Markovi povedl. Je u nás druhou sezonu a teď přispěl k výhře výraznou měrou. Tři góly jsou dost. Jeho nejsilnější stránkou je rychlost,“ chválil autora hattricku Aleš Břetenář, jeho spoluhráč a funkcionář klubu.