Velim – Polaban 3:4

„Utkali jsme se s kvalitním soupeřem,“ načal hodnocení zápasu trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk. „V prvním poločase jsme třikrát inkasovali, soupeři jsme nabídli dva góly. Jeden byl v podstatě vlastní, podruhé jsme nedohráli situaci,“ smutnil kouč Polabanu. „Nelíbil se mi pohyb a to i přesto, že jsme v nějaké zátěži. Působili jsme těžkopádně. Do druhého poločasu jsme složení proházeli, naskočili i kluci ze širšího kádru, ale paradoxně byl náš výkon podstatně lepší. Bylo to od nás více fotbalové hlavně směrem dopředu. V první půli jsme kombinovali jen na své půlce,“ zhodnotil vítězné utkání Lukáš Vlk.

„Z naší strany to nebylo povedené utkání. Nehráli jsme dobře. První půli jsme vyhráli jenom proto, že Nymburk dělal hrozné hrubky,“ řekl trenér velimského mužstva Zdeněk Šmejkal.

Velim se musela obejít bez několika hráčů základní sestavy, a to se ukázalo jako zásadní.

„Chyběli nám Hruška, Záhora, Jícha, Martikán a gólman Drápela. Kdybych to býval věděl dopředu, tak jsem ten zápas ani nehrál, protože nám nic nedal. Pro mě to byla ztráta času. Jediné plus je, že jsem mohl vidět tři kluky, kteří skončili v dorostu,“ dodal Šmejkal.

Prostor dostali dorostenci a někteří se uvedli v dobrém světle. „Dva až tři vypadají slibně. Ale až čas ukáže, jakou dostanou roli,“ podotkl šéf velimské lavičky.

Pro Velim to byl druhý přípravný zápas. Před týdnem porazila Mnichovo Hradiště.

„Byl to podstatně lepší zápas než proti Nymburku. Hráli jsme v dobré sestavě a předvedli lepší výkon,“ řekl Šmejkal.

Polaban Nymburk hraje další zápas v sobotu a utká se s celkem Dobrovic. Zápas začne dopoledne v 10 hodin na půdě Dobrovic.

Branky: Michálek, Dudek, Němec – Škarecký 2, Hobík, M. Dudla. Poločas: 3:1.

Velim: Dominik Hrabák – Víšek, Seifert, Petrů, Nejedlý – Dudek, Michálek, Kopáček, Vocel, Němec – Kukal, střídali Kmoch, Náděje, Dejmek, David Hrabák.

Polaban Nymbur: Plaček – Kotek, Daněk, Drobný, Novotný – T. Dudla, Svoboda – Jarschel, Škarecký, Nepovím – M. Dudla, střídali Mejzr, Hobík, Krušinský, Filip, Ouřední, Wiehl.