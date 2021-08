Toto jméno okresní příznivci znalí fotbalových poměrů už mají v paměti. Šmidrkal působil třeba v Litoli, nebo Poříčanech. Prošel také třeba Slaným, Horkami nad Jizerou, Louňovicemi nebo Velvary. Zajímavé adresy. A v létě dost úzce koketoval s nováčkem I.B třídy z Rožďalovic, kde bydlí. To ale nevyšlo. A tak se ve druhém kole soutěže objevil v dresu Městce Králové. A uvedl se více než dobře – dal dvě branky a podílel se výraznou měrou na remíze tři tři na půdě Ostré.

Však také trenér Ostré Lukáš Dejl ihned po zápase žertoval. „Chtěl bych poprosit vedení městeckého fotbalu, zda by před příštím zápasem s námi nepřiváděli žádného nového hráče. Minule před zápasem s námi podepsali Vaška Šorma, který nám vymetl šibenici z trestňáku. Nyní podepíšou Šmidrkala a on nám dal dva góly,“ culil se kouč domácího celku.

Co na plat, kdo umí, ten umí. Václav Šorm Městce opustil a vrátil se zpět do Kněžic, odkud přišel. A bylo potřeba najít náhradu. „Po odchodu Vaška Šorma jsme věděli, že ho bude těžké nahradit. V přípravě jsme měli problém s ofenzivou a když nás náhoda přivedla ke Šmidrovi, tak jsem neváhal ani minutu,“ mnul si spokojeně ruce manažer královéměsteckého klubu Roman Šádek. „Takových kvalitních plejerů s takovou kopací technikou, v této soutěži moc neběhá a náhrada to je více než kvalitní. My si od něj slibujeme zkvalitnění ofenzivy, nějaké góly, což se v Ostré potvrdilo. I když na druhém gólu byl snad domluvený s domácím hráčem,“ smál se Šádek.

Letní námluvy s Rožďalovicemi nevyšly. A přestup ze Slaného do Městce byl celkem rychlý. „Důvod je jednoduchý. My jsme se přestěhovali na rodnou hroudu, nyní bydlíme v Rožďalovicích. A pro Městec rozhodlo to, že jsem se tam potkal s Tomášem Novákem, se kterým jsem od malička vyrůstal. To je hlavní důvod, proč jsem v Městci,“ prozradil Šmidrkal.

Jednatřicetiletý borec už má něco odkopáno. Takže dobře ví, co je potřeba. A v tom má jasno i manažer Městce. „Taky jsme potřebovali lídra do kabiny. Myslím, že všechno bez problému splní, navíc se sešel v klubu s kamarády z mládí, a tak by díky němu mohli někteří i zlepšit tréninkovou morálku,“ věří Šádek.

Nesporné fotbalové kvality prokázal Jan Šmidrkal už v prvním zápase v novém dresu. Dal dvě branky – co víc si přát. Jeden gól přidal ještě hrající trenér Michal Poděbradský, který rovněž ocenil příchod takového fotbalisty. „Jsme rádi, že se jeho přestup povedl uskutečnit a teď je jenom na nás abychom mu na hřišti co nejvíce vyhověli,“ řekl Poděbradský. „Je to velice nadstandardní hráč pro I.B třídu, který má bohaté zkušenosti z vyšších soutěžích. Hned ve svém prvním zápase prokázal svou kvalitu a dvěma brankami významně pomohl v Ostré,“ chválil spoluhráče Poděbradský.

Jenže sám Šmidrkal optimismus krotí. „Už jsem klukům na tréninku říkal, že dva góly v jedno zápase jsem dal naposledy v žácích,“ smál se fotbalista.

Kromě manažera zmínil důležitost zkušeného borce mimo trávník i kouč Poděbradský. „Působí na mě tak, že dokáže podpořit dobrou partu a nebude hned po zápasech pospíchat domů,“ culil se jeden z královéměsteckých trenérů.