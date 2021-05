Tomáš chce dát fotbalu nový impulz k tomu, aby se opět stal tím, co bude fotbalové hnutí spojovat. „Fotbal je vášeň a fenomén po celém světě. Nesmí lidi ani společnost rozdělovat, ale spojovat. Dělejme fotbal tak, aby bavil a dělal radost všem, kteří jím žijí,“ uvedl Tomáš.

Miroslav Tomáš za svou fotbalovou kariéru prošel množstvím klubů, kde získal přehled o tom, co je pro kluby i hráče důležité. Jako aktivní hráč působil v FC Velim, Sparta Kolín, Sparta Kutná Hora, FK Červené Pečky, Sokol Býchory a TJ Libice nad Cidlinou. Další vhled do problematiky klubů pak získal jako sportovní manažer TJ Libice nad Cidlinou, kde působil do roku 2016. V té době se stává členem Výkonného výboru a sportovním managerem FK Bohemia Poděbrady. V současné době pak působí jako sportovní manažer SK Český Brod.