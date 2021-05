Kde jste dělal svoje první fotbalové krůčky a kdo vás k fotbalu přivedl?

První fotbalové krůčky byly v sedmi letech v Pátku za žáky a přivedl mě k tomu táta, který hrál také fotbal.

Co považujete za váš největší fotbalový úspěch?

Nemůžu říct, který byl největší. Mám jich více,kterých si vážím. Jeden z nich byl určitě s Velimí, když jsme s Kolínem bojovali o postup do České fotbalové ligy.A odehraných pár zápasů proti ligovým týmům, kde jsme byli důstojnými soupeři. Dále postup s Bohemií Poděbrady do krajského přeboru. A samozřejmě postup s Pátkem do I. B třídy.

Prošel jste několik regionálních týmů. Kde se vám líbilo nejvíce a kde jste si zahrál nejlepší fotbal?

Nejvíce se mi líbilo ve Velimi, kde jsem strávil spoustu let. S tím byl spojený i nejlepší fotbal.

S kým jste si na hřišti nebo mimo něj nejvíce rozuměl?

Na hřištii mimo něj bylo určitě víc lidí. Třeba ve Velimi jsme se scházeli i s poděbradskýmaklukama, chodili jsme na pivo po zápasech.

Nyní se amatérský fotbal nehraje. Jak trávíte volno? Udržujete sev kondici, nebo převažuje odpočinek?

V kondici se udržuji v práci, kde běhám po lešení na stavbě. A pak předěláváním zahrady doma.

Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Určitě ano.

Nedávno se konala volba předsedy okresního svazuv Nymburce. Sledoval jste dění okolo volby?

Popravdě nesledoval. Alev Pátku máme lidi, kteří se o to dost zajímají a také se snaží angažovat. Aby šel fotbal správným směrem.

Co jste říkal na slávistické tažení Evropskou ligou?

Jelikož jsem slávista,tak jsem rád, že se dostali tak daleko.

Na co se nejvíce těšíte, až se bude moci opět naplno sportovat a žít bez omezení?

Na mistrovské zápasy a na to vychlazené pivko po něm s partou lidí z Pátku.

Jiří Kohoutek

Bydliště: Pátek

Narozen: 29. září 1981

Zaměstnání: OSVČ ve stavebnictví

Znamení: Váhy

Záliby: rodina, fotbal,zahrada

Oblíbené jídlo: vepřové na mrkvi s bramborem

Oblíbené pití: Pepsi

Oblíbený film: Dovolená s Andělem

Oblíbená hudba: česká