Slovan Poděbrady – Polaban Nymburk 5:1

„Z naší strany to byl ostudný výkon, takhle se fotbal nehraje. Nebudu se za nic schovávat,“ byl pořádně rozzlobený trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk.

Jeho tým inkasoval během prvních pětadvaceti minut tři branky. Domácí tak byli na koni.

„Zvolili jsme novou stoperskou dvojici a to jsme netrefili. V pětadvacáté minutě jsme už prohrávali o tři góly. V prvním poločase to bylo jedno velké zoufalství, to se nedá ani hodnotit. Musím se omluvit našim fanouškům, kteří se přijeli na zápas podívat. Za takový výkon se musíme stydět,“ ulevil si po utkání Lukáš Vlk.

O mnoho spokojenější byli v táboře poděbradského mužstva. Skalp divizního týmu i v přípravě se cení. „Na soupeře jsme se připravovali celý týden, přece jen hrají o dvě soutěže výš. Povedl se nám vstup do utkání a brzy jsme soupeři nastříleli tři góly,“ radoval se po utkání jeden z trenérů poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Hosté nás pořádně ohrozili až na konci poločasu, kdy dali po rohu a dorážce branku. Ve druhém poločase hosté nevystřelili na bránu a my jsme ze dvou brejků ještě dvakrát udeřili,“ hodnotil zápas Lovětínský. „Podali jsme výborný týmový výkon,“ lebedil si kouč Slovanu Poděbrady.

Branky: Šulc 2, Jiráň, Nikulin, Sekera – T. Dudla. Poločas: 3:1.

Slovan Poděbrady: Hadvičák – Sekera, Štěpánek, Bernard, Znamínko – Nikulin, Hran Ca, Švára, Havrda – Jiráň, Myšák, střídali Borovička, Šulc, Pacovský, N. Ber.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Daněk, Kotek, Novotný – Hobík, Svoboda, M. Dudla, Nepovím – Mareš, T. Dudla, střídali Mejzr, Drobný, Filip, Vaníček, Wiehl, Kožurik.