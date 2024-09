Trávník na stadionu v Oboře, kde má svůj domov Slovan Poděbrady, je totálně pod vodou. „Je to spodní voda. Najednou bylo hřiště plné vody, šlo to docela rychle,“ uvedl předseda klubu Michal Lovětínský. A to už v době, kdy hladina nedaleké řeky Labe začala pomalu klesat.

Voda se dostala do šaten a zalila celé vnitřní prostory pod tribunou. Funkcionáři začali zachraňovat nejdůležitější a nejdražší věci, vynosili je výš, aby nedošlo k jejich poškození. Nyní musí čekat, až voda opadne, čerpat není kam, okolí areálu je rovněž zatopené. „To bude nějakou dobu trvat, bude to dost dlouho,“ uvedl Lovětínský s tím, že škody se nyní nedají v žádném případě vyčíslit. „Kolik nás to bude stát, to nevím. Ani se nemůžeme jít podívat, co je poškozené, protože se do kabin už nedostaneme. Zateklo do stánku, k rozhodčím, kde to bylo nové, v kabině bylo určitě třicet centimetrů. Chycená bude určitě elektrika. Měli jsme sice dané pytle s pískem proti zatopení, ale voda šla dovnitř zdmi,“ popsal situaci šéf Slovanu. „Je to velký malér, ale někde jsou na tom ještě hůř,“ přidal smířeně.

Předseda alespoň věří, že se na trávník nedostalo bahno. „To by byla velká potíž. Hřiště bylo nahnojené, propískované, nedávno jsme do opravy trávníku dali sedmdesát tisíc,“ podotkl Lovětínský.

Ten tak žehrá na to, že jeho klub stále nemá náhradní tréninkové hřiště, o které už dlouho usiluje. „Tam co jsme druhé hřiště chtěli, tam je plac dobrý,“ hlesl přední funkcionář klubu.

Podobný malér na Slovanu nastal v roce 1997 při rozsáhlých povodních. „To bylo asi podobné. Pamatuji si, že se pak musel položit nový trávník. Trvalo to snad čtyři měsíce. Navíc teď už je podzim a tráva moc neporoste,“ řekl Lovětínský.

Nyní musí vedení klubu řešit problém, kde budou týmy Slovanu trénovat a hrát mistrovské zápasy. Přitom klub disponuje třemi (!) dospělými celky, dorostem, dvěma žákovskými a přípravkovými týmy a předpřípravkou. „Blbé je, že nemáme kde hrát. Řešíme to, ale máme hodně družstev a zápasy jdou v rychlém sledu. Někde nás snad pustí, ideální by bylo, kdyby to bylo zadarmo. Nabízí se třeba Křečkov a Odřepsy. S Křečkovem jsme už domluveni, jenže všichni chtějí spíš jen dětské týmy,“ uvedl šéf klubu.

Mužský A tým hrající krajskou I.A třídu měl hrát v sobotu dopoledne doma s Hlízovem. Kluby se nedohodly na tom, že by si vyměnily pořadatelství. Takže s největší pravděpodobností bude duel odložen na jiný termín. To bude pro oba celky už druhý odložený zápas, minulý týden se nehrálo v kraji nikde, bylo plošně zrušené celé kolo.