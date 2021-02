Je vám třicet devět let, máte toho ve fotbale dost za sebou. Na jaké období své hráčské kariéry nejraději vzpomínáte?

Určitě to je „zlatá éra“ dymokurského fotbalu, když jsme postupovali do okresního přeboru a tři roky hráli okres. Byla to doba, kdy se pro fotbal v Dymokurech udělalo hodně – kabiny, hřiště atd. Tehdy fotbalem žila polovina vesnice a na fotbal chodilo dvě stě padesát diváků.

Jako hodně mladý jste si vyzkoušel krajský přebor v Bohemii Poděbrady. Co vám toto angažmá dalo?

To byla skvělá zkušenost. Určitě mi to dalo fyzičku v té době bych mohl hrát tři zápasy za víkend a ani bych to necítil. Bylo moc fajn si zahrát na krásných hřištích a proti bývalým ligovým hráčům.

Kromě toho, že hrajete fotbal za Dymokury, v tomto klubu se také podílíte na jeho chodu.

Ano, už asi čtrnáct let působím jako sekretář klubu a dvanáct let jako hospodář. Moc lidem se do těchto funkcí nechce, proto dělám oboje. Není to, že by nechtěli nic dělat, ale nechtějí mít tu zodpovědnost. U nás jsou kluci spíš na to něco vybudovat, než papírovat. Na druhou stranu jsem za to rád, že se dokážeme sejít a něco vylepšit. Myslím si, že moc vesnic, které mají takové fotbalové zázemí a dva týmy mužů, postavených z místních nebo rodáků, není.

Často jste musel jako člen výboru řešit hrubé přestupky vašich hráčů nebo funkcionářů. Užil jste si své?

To je pravda, tato skutečnost pak vrhá stín na celý klub. Už jsem toho zažil hodně a fotbal jsou i emoce, ale pochopitelně některé věci jsou jasně za hranou a na fotbalové hřiště nepatří. Na druhou stranu mě mrzí, že už máme takovou „nálepku“, která se s námi táhne už roky. A kdykoli je nějaký incident, který je v našem zápase s někým, tak už rovnou jsme viníci jednoznačně my i když to nakonec je jinak. Ale to už nikoho nezajímá.

Dva roky jste působil jako člen disciplinární komise. Co vám dala tato funkce?

Bylo to dost zajímavé a musím říci, že často i dost složité. Není snadné posuzovat a určovat tresty, když jste u té situace v zápase nebyl. Mám smysl pro disciplínu, proto mě práce bavila a kdybych nepřijal pracovní nabídku v Opavě, tak bych asi v práci v disciplinární komisi pokračoval. Teď už jsem dva roky zase zpět a pokud by byl zájem, rád se do komise vrátím. Měl bych pár nápadů, aby udělování trestů bylo co možná nespravedlivější.

Nyní jste kandidátem na člena výkonného výboru OFS Nymburk. Proč jste kandidaturu přijal?

Byl jsem osloven tak říkajíc oběma tábory. Obě strany jsem zprvu odmítl. Už z důvodu, že se snažím řídit Masarykovským krédem: že neposuzuji věci podle toho, zda přicházejí zprava, či zleva, ale posuzuji je podle toho, zda směřují kupředu. Nicméně kampaň, která se proti původnímu vedení OFS rozjela, mě přiměla, abych kandidaturu nakonec přijal. Každopádně aby bylo jasno, kandiduji především za sebe. Podpořím, co bude dobré bez ohledu, kdo to navrhne, pokud to bude ku prospěchu fotbalu.

Fotbal je momentálně rozdělen na dva tábory. Co říkáte na projekt F-evoluce?

Ano, cítím to tak. Myslím si, že to není moc dobré ani pro fotbal, ani pro náladu ve společnosti. Pokud někdo cítí, že by to mohl dělat lépe, tak ať vystoupí a řekne: chci to dělat lépe a jinak. F-evoluce je bezesporu dobrá myšlenka, jen si myslím, že je zneužitá pro jakýsi boj na okresní úrovni. Smutné je,že kvůli F-evoluci dostali všichni stávající členové všech výkonných výborů, předsedů, členů komisí a podobně, označení „Berbrovec a zkorumpovaný bafuňář“. Proč by lidi, kteří celou dobu dělají fotbal dobře, měli za to být odstraněni a popotahování? Nerozumím tomu.

Věříte, že se může český fotbal po dalším skandálu očistit?

A myslíte si, že to ten nejvyšší fotbal chce?

Asi se o vás tolik neví, že jste také hrál volejbal a byl jste trenérem…

Je to pravda, volejbal jsem hrál závodně sedm let na okresní úrovni, momentálně hraji jen na turnajích. Trénoval jsem žáky a volejbalovou krajskou soutěž žen. U ženského týmu je to dost složité, musíte být hlavně psycholog.

Martin MALÁT

Bydliště: Dymokury

Narozen: 1. července 1981

Zaměstnání: systémový manager

Znamení: Rak

Další oblíbené sporty: volejbal, tenis, stolní tenis, brusle

Oblíbené jídlo: kari rizoto

Oblíbené pití: Coca-cola

Oblíbený film: Slunce seno

Oblíbená hudba: český rock