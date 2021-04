Zklamaný byl po utkání o první místo trenér Milovic Roman Magada. Jeho svěřenci na hřišti Nymburka prohráli těsně o jeden gól a dovolili tak soupeři jít v tabulce do vedení o pět bodů. „Jsem strašně zklamaný z našeho výkonu. Mimo gólmana hráli všichni hráči pod své možnosti,“ zlobil se milovický trenér Roman Magada. Ten prý svůj tým nepoznával. „To, co jsme předvedli v Nymburce, naprosto nekoresponduje s tím, co jsme předváděli v přípravě,“ pokračoval Magada.

Naopak velice spokojený byl nymburský lodivod Jaroslav Kukla. „Bylo to velmi kvalitní utkání z obou stran. My jsme byli v první půli lepší a fotbalovější. Když si daly Milovice vlastní gól, už jsme si výhru pohlídali,“ řekl Kukla. Ten se mohl spolehnout na brankáře Havelku, který svůj tým hlavně v závěru podržel, když chytil dvě velké šance Milovic. „Určitě nás podržel,“ podotkl Kukla.

Béčko Nymburka má nyní našlápnuto k postupu do I.B třídy. Před druhými Milovicemi vede o pět bodů. „Vykročili jsme dobře. Máme to dobře rozehrané a byla by jen naše chyba, kdybychom to pustili. Bude to ale hodně těžké. Dá se říct, že každý soupeř je na nás nachystaný a chce se na nás vytáhnout. Musíme se soustředit sami na sebe a nikoho nepodcenit,“ dodal Kukla. Situaci si uvědomuje i milovický Magada. „Zápas určitě napověděl o možném postupujícím. Nymburk teď vede o pět bodů, takže pro nás to bude hodně těžké. Rozhodně se nevzdáváme a chceme mu cestu za postupem zkomplikovat. Budeme se prát a uvidíme jak to dopadne,“ dodal Magada.

Polaban B - Milovice 2:1

Branky: 33. R. Růžička, 62. vlastní Dort – 79. Fiala (z PK). Rozhodčí: Jeník. ŽK: 4:3. Diváci: 120. Poločas: 1:0. Polaban B: Havelka – Poklop, J. Grešula, Kukla, Bosák – Friedel (87. Babic), Vagenknecht, Jeřábek, Martinec – Martínek (80. L. Růžička), R. Růžička (65. Fiala). Milovice: Fišer – Novák (75. Frumar), Fiala, Říha (70. Roth), Dort – Plecitý, Mencl, P. Petráš, Růžička – Miller (60. Beneš), Štefík.