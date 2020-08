Pořádný hráčský průvan se prohnal v letním přípravném období týmem poděbradské Bohemie. Odešlo šest hráčů, pět borců Bohemia získala. O mnoho klidnější léto měli ve Slovanu Lysá nad Labem.

V Bohemii skončili Sirový, Radek Hruška, Křelina, Šusta, Bobek a Javorek. Naopak přišli Bodlák, Vobořil, Knobloch, Moudrý, Mareš (všichni naposledy Ostrá). „Věříme, že budeme dobře připraveni a že se nám bude dařit. Po operaci a následné rekonvalescenci se vrátil také útočník Peterka, takže kádr se hodně obměnil,“ uvedl vedoucí poděbradského mužstva Roman Myška. „Mělo by být v našich silách umístění v horních patrech tabulky. Na co to ale bude stačit, to se uvidí. Nicméně přišla kvalita i zkušenost, snad to půjde,“ dodal poděbradský Myška.