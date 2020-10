Lysá je s dosavadním průběhem sezony spokojena. „Máme po osmi kolech deset bodů, z toho jsme hráli jen třikrát doma a pohybujeme se ve středu tabulky. Takže všichni v klubu musíme být spokojeni a považovat to za dočasný velký úspěch našeho týmu, vzhledem k možnostem klubu a kvalitě ostatních týmů,“ je s bodovým ziskem po osmi odehraných kolech spokojený hrající trenér Slovanu Lysá Matěj Brabec.

Jeho mužstvo se navíc od začátku soutěže potýká s rozsáhlou marodkou. „Postihla nás neuvěřitelná marodka a několik důležitých hráčů jsme zatím vůbec nemohli využít,“ řekl kouč Brabec.

Kromě bodů těší kormidelníka také herní projev týmu. „Nejvíc si cením toho, a to je hlavní změna oproti loňské sezoně, že hrajeme v každém zápase důstojnou roli a rveme se o body. Samozřejmě, že náš herní styl je uzpůsoben našim možnostem a fotbalovou kvalitu musíme dohánět bojovností a uzpůsobenou taktikou,“ prozradil lyský trenér. „Když si promítnu jednotlivé zápasy, tak skoro ve všech to mohlo dopadnout výsledkově na obě strany a končilo to rozdílem jednoho gólu. V domácích zápasech jsme doslova vydřeli dvě šťastná a důležitá vítězství, jen zápas s Komárovem se nám výsledkově nevydařil. Venku jsme dvakrát urvali přes penalty dva body v Českém Brode a Poděbradech a paradoxně prohráli v zápasech v Poříčí a Kosoři, kde jsme byli druhé poločasy lepším týmem. Ale takový je fotbal, takže celkově ty body asi sedí,“ rozebral podrobně odehrané mače Matěj Brabec.

Lysá se spoléhá především na týmový výkon, což ji zdobí v každém utkání. „Naše hra je založená na kolektivním výkonu. Přesto musím vyzvednout našeho zkušeného gólmana Vencu Rathouského, který nás svými zákroky v každém zápase podržel, i přes své zdravotní obtíže a je dlouhodobě základní kámen Lysé,“ chválil stálici mezi tyčemi kouč lyského Slovanu.

Osm zápasů, osm gólů. To je hodně slušná porce a právě o výkony kanonýra Tomáše Kříže se může Lysá také opírat. „Tomáši Křížovi se vepředu náramně daří. Svými góly zúročoval práci celého týmu a zajistil pro nás velmi cenné body. Doufáme, že mu to vydrží. Je to navíc srdcař z Lysé a dobrý kluk, který podle mne konečně naplno zúročuje svůj potenciál,“ řekl na adresu střelce osmi gólů jeho nadřízený. „Základ je pro nás vysoká produktivita, o kterou se staral vetšinou po brejcích hlavně Tomáš Kříž. Bohužel jsme málo skórovali po standardních situacích,“ dodal lyský kormidelník.

Vedoucí Myška: Herní projev nebyl špatný

To v Bohemii Poděbrady už tak spokojeni nejsou. Jedenáctá pozice a pouhých devět bodů mluví jasně. „Rozhodně jsme čekali, že na tom budeme o dost lépe,“ přiznal vedoucí poděbradského mužstva Roman Myška.

V létě došlo v Bohemii k velké přestavbě týmu. Odešlo několik hráčů, pět jich přišlo z divizní Ostré. A v průběhu sezony museli „oprášit“ gólmana Davida Václavíka. „Je jasné, že to byl velký zásah do mužstva. Všechno si ještě sedá a věříme, že budeme stoupat tabulkou vzhůru. David Václavík se po pauze zase vrátil, když se rozhodl odejít František Kafka. A Václavík v zápasech ukázal, že je stále ve vynikají formě a je pro nás hodně důležitý,“ uvedl Myška.

V poděbradském klubu si ale představovali, že budou hrát v horních patrech tabulky. „Náš herní projev špatný nebyl. Skoro ve všech utkáních jsme byli soupeřům přinejmenším vyrovnaným protivníkem. Dopláceli jsme ale na mizernou produktivitu. Šance jsme si vytvářeli, ale často jsme vyhořeli na jejich proměňování. To nás pak sráželo především psychicky. Když jsme třeba vedli, nedokázali jsme soupeře dorazit druhou brankou. To byl častý problém. Vyloženě se nám nepovedlo derby s Lysou, které jsme měli vyhrát i přes špatný výkon. Vedli jsme o dvě branky a vítězství jsme si nechali utéct. Ale víme, že jsme schopni hrát dobře a že to ještě dokážeme. Hlavně se také ukazuje, jak je soutěž strašně vyrovnaná,“ dodal vedoucí poděbradské Bohemie Roman Myška.

Týmové statistiky

Slovan Lysá n. L.

Pořadí: 9. místo

Skóre: 12:18

Počet bodů: 10

Penalty: 2 x výhra

Bohemia Poděbrady

Pořadí: 11. místo

Skóre: 13:13

Počet bodů: 9

Penalty: 1 výhra – 1 prohra

Střelci Lysé

8 – T. Kříž

2 – O. Veselý

1 – Brabec

1 – vlastní

Brankáři Lysé s nulou

1 – Rathouský

Střelci Bohemie

4 – Peterka

4 – Mareš

2 – Bora

2 – Bodlák

1 – Knobloch

Brankáři Bohemie s nulou

1 – Václavík