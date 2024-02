Lysá trénuje dvakrát týdně a zatím výhradně v domácích podmínkách. „Máme u nás malou umělku, takže ji využíváme,“ hlesl hrající kouč Lysé Ondřej Poborský. Jeho tým ale také vyrazí na zimní soustředění. „Na konci února jedeme na herní soustředění do Kořenova. Bude to čtyřdenní soustředění od středy do neděle. Máme ještě zápas v jednání, abychom si soustředění zpestřili. Počítali jsme s tím, že mistrovská soutěž začne o týden později, takže teď ještě řešíme to jedno utkání na soustředění,“ uvedl Poborský.

Stejně jako jiná mužstva nyní pracují hráči Slovanu především na fyzické připravenosti. „Snažíme se nabrat kondici, ale hlavně herní formou. Děláme věci spíše s balonem, aby to kluky bavilo. Ale jinak děláme na fyzičce, co to jde,“ podotkl kouč Lysé.

Tým má zatím dohodnuté tři přípravné zápasy – s Čelákovicemi, Milovicemi a Semicemi. „To je složení, které nám vyhovuje. Chtěli jsme hrát s týmy z okolí, se kterými máme dobré vztahy a se kterými se známe. Takhle jsme si to představovali,“ řekl Poborský, který by měl v jarní části sezony působit coby hrající trenér. „Zatím to tak vypadá. Jsme na jaro domluveni a pak uvidíme, jak to bude dál. I podle toho, jak sezona dopadne,“ přidal čtyřiatřicetiletý fotbalista a trenér v jedné osobě.

Útočná síla roste. Lukáš Jiráň věří, že bude ve Slovanu zase střílet góly

Posily pro Slovan by měly být na dobré cestě, nic ještě ale není stoprocentní. „Máme u nás dva hráče na zkoušku, o které máme zájem, snad se povede je dotáhnout. Jména ale neprozradím,“ tajil Poborský. „Už jsme měli domluveného jednoho gólmana, ale to administrativně nedopadlo. Takže jednáme ještě s dalším brankářem,“ přiznal kouč. Navíc kádr nikdo neopustil. „Snad budou pokračovat všichni, co tady máme. A budou chodit více než doposud,“ přeje si Poborský.

Toho také může těšit fakt, že se mu vyprázdnila marodka. „Naštěstí se všichni uzdravili, snad bude zdraví držet všem dál,“ uvedl kouč Slovanu Lysá Ondřej Poborský.

Mužstvo čeká hodně perné jaro, v polovině sezony je na úplně posledním místě se ziskem pouhých sedmi bodů. Na předposlední Rejšice má Lysá ztrátu jednoho bodu, na čtrnáctou Starou Boleslav čtyři.

Příprava Slovanu Lysá