„Zápas nám ukázal dvě nebo tři věci. Nedokážeme přenést tréninkové nasazení do zápasů, což je velký problém. Neměli jsme nasazení, na tréninku to je úplně jiné, tam po sobě kluci jdou, v utkáních nám to chybí. Je to úplně jiné, jako kdyby kluci hráli na padesát procent. Další problém je to, že naše hra směrem dopředu bez Bíma je bídná. Ne nadarmo byl také u sedmdesáti procent našich gólů. A třetí bod je to, že nám chybí klasický rozehrávač. Takový hráč, jako je Urban, který je po operaci a teď nám chybí. Chybí nám moment překvapení, průniková přihrávka,“ vypočítával neduhy svého mužstva jeden z poříčanských trenérů Zdeněk Šmejkal.

„Odehráli jsme velice dobrý zápas proti kvalitnímu soupeři,“ těšilo hrajícího trenéra lyského Slovanu Matěje Brabce. „Navíc to bylo na velkém hřišti, což je pro nás nevýhoda. Soupeře jsme nepouštěli do vyložených šancí, dobře jsme drželi pevný blok. Navíc jsme byli nebezpeční ze standardních situací a z rychlých brejků. Jsem ale trošku zklamaný, protože jsme přišli o vítězství v úplně poslední minutě. Měli jsme to už dohrát. Už dříve jsme neproměnili tři nebo čtyři šance, mohli jsme rozhodnout dříve. Musím všechny pochválit. Musí si vzít z tohoto zápasu příklad, že se dá hrát proti silnějšímu soupeři, když všichni dodržují to, co mají,“ vyprávěl po zápas kouč Brabec.

Branky: Bázlík – Müller. Poločas: 1:1.

Poříčany: Šilhavý – Krombholz, Dvořák, Hanzl, Makovský – Řehák, Skořepa, Dukay – Donřanský, Gajdasz, Janda, střídali Vymazal, Bázlík, Janko.

Lysá: Rathouský – J. Kříž, Müller, Kredba, Schneiberg – Hanke, L. Novák, Brabec, Vránek – T. Kříž, Ryšánek, střídali Veselý, Čejka, Čonka.