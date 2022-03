Nikdo není předem odepsaný a také předem smířený s pádem. Jenže v Lysé nad Labem rozhodně nehodlají tlačit na pilu. „Půjdeme zápas od zápasu, rozhodně se nikam nepoženeme za každou cenu,“ uvedl vedoucí lyského mužstva Václav Šlingr, který v posledních přípravných zápasech zastoupil na lavičce trenéra Matěje Brabce, který je na dovolené. A zastupovat ho bude i v prvním mistrovském utkání. „Navíc při pohledu na divizní tabulky to nevypadá moc dobře a může padat hodně týmů. Chceme hrát důstojnější roli něž na podzim, získat více bodů a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Musíme ale změnit přístup k fotbalu,“ má jasno Šlingr.

Tomu se nelíbily také výsledky v herních prověrkách. „Výsledky pro nás jsou hodně kruté. Ale odpovídají našemu přístupu a naší předváděné hře,“ vadí vedoucímu mužstva.

Také do velké obměny kádru se funkcionáři Slovanu nepouštěli. „Nechceme někoho přivádět za každou cenu. Když někdo přijde, musí to mít smysl,“ vyprávěl už na startu zimní přípravy kouč Lysé Matěj Brabec.

FOTO: Udrželi Škareckého i Hobíka. Navíc začal Polaban konečně dávat góly

Novicem v týmu je Machka, který přišel ze Záryb. „Dolaďujeme ještě příchod Ryšánka z Pátku. A snažíme se přivést ještě gólmana Dytrycha,“ popisoval minimální změny Václav Šlingr.

Jediným nuceným odchodem je ukončení kariéry Stanislava Ježka ze zdravotních důvodů. Ten byl po napadení skupinou cizinců po skončení podzimní části sezony dokonce několik dní v umělém spánku.

Posílením týmu měl být trvalejší návrat bratří Nováků do sestavy. David se do přípravy i zápasů zapojil, obránce Lukáš zatím ne. „Chtěl naskočit, ale zatím se do přípravy nezapojil. Takže zatím nevíme, jak to s ním bude,“ dodal Šlingr.