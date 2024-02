Ani čtyři vstřelené branky nestačily fotbalistům lyského Slovanu (I.A třída) na vítězství v prvním přípravném zápase před startem jarních odvet. Lysá se rozešla smírně s Unionem Čelákovice, který hraje o soutěž níž a v zápase dvakrát vedl.

Lysá – Čelákovice 4:4

„S prvním klasickým přípravným utkáním můžeme být celkem spokojeni, co do herní stránky. Především v útočné fázi jsme si asi do šedesáté minuty počínali podle našich představ. Nicméně ukázalo nám, že máme nadále na čem pracovat, o čemž svědčily obdržené branky. A rovněž i závěr utkání, kdy naše aktivita postupně upadala,“ hodnotil první přípravné utkání hrající trenér lyského týmu Ondřej Poborský. „Kaňkou na utkání bylo nezaviněné zranění brankáře Unionu, kterému přejeme brzké uzdravení,“ přidal kouč Lysé.

Branky Lysé: Müller, Schneiberg, T. Kříž, J. Kříž. Poločas: 3:3.

Lysá n. L.: Hajný – J. Kříž, Müller, Poborský – Krušinský, Schneiberg, Veselý, Hanke, Šindler – T. Kříž, Ryšánek, střídali Pokorný, D. Šlingr.