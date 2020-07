Velká hráčská rošáda se rozjela během letní přestávky v poděbradské Bohemii. Tam skončilo hned několik hráčů, další přišli. „Už v dubnu u nás skončili Radek Hruška (Sokoleč) a Honza Sirový (nejspíše konec kariéry). Poté se rozhodli ukončit u nás své působení Šusta (Hlízov), Křelina (Kutná Hora), Javorek (Sokoleč) a Jan Bobek (zranění). Kádr se nám povedlo doplnit a také zkvalitnit. Z Ostré jsme získali kvartet hráčů – Vobořil, Knobloch, Bodlák a Moudrý,“ popsal pohyb v kádru poděbradského mužstva vedoucí týmu Roman Myška. „Věřím, že budeme dostatečně silní na to, abychom hráli v horních patrech tabulky,“ přidal jedním dechem.

Bohemia trénuje od 15. července. „Máme v kádru osmnáct hráčů a tři gólmany. S tím počítáme i do mistrovské sezony,“ uvedl Myška. „Trénujeme třikrát týdně, máme k přípravě ideální domácí podmínky. A v plánu pět přípravných střetnutí,“ řekl Myška.

Poděbrady sehrály první přípravné utkání s Lysou, mač okresních celků skončil nerozhodně 1:1.

Start do přípravy obstaral v Lysé nad Labem exhibiční zápas, v němž se se Slovanem loučil hráč i trenér v jedné osobě Václav Sosnovský. Rozlučka se náramně povedla, hvězdný tým Sosnovského zvítězil nad Lysou 9:6. „Bylo to příjemné odpoledne. Přesto chyběla řada lyských hráčů, což pro mě bylo zklamání,“ uvedl hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec, který převzal post kouče právě po Sosnovském.

Slovan už trénuje druhý týden. „Začali jsme 16. července. Trénujeme dvakrát týdně, víc to v lyských podmínkách ani nemá smysl. Přesto se v prvním týdnu sešla na trénincích jen polovina týmu,“ byl naštvaný kouč Brabec.

Mužstvo je zatím bez výrazných změn. „Přišel jen Michal Bohdan (naposledy působil v Polabanu Nymburk), pro nás to bude posila. Snažíme se shánět další mladé hráče. I když v lyských a obecně v současných podmínkách je to hodně složité,“ má jasno lyský kormidelník. „Nezbývá nám než čekat, až se uzavřou soupisky divizních nebo přeborových týmů, aby byla šance někoho sehnat. A zkusit přivést hráče, který se do těchto kádrů nevešel,“ přidal Brabec.