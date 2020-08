Lysá – Čelákovice 3:0

„První půle byla celkem vyrovnaná, my jsme využili jednu šanci ze dvou nebo tří co jsme měli,“ uvedl vedoucí lyského mužstva Václav Šlingr. „Jinak se hrálo hlavně mezi šestnáctkami, moc dobrý fotbal to nebyl. Ve druhém poločas jsme byli lepší, více na balonu a byli jsme přesnější. A také jsme přidali dvě branky,“ řekl Šlingr.

V dresu Lysé nastoupili Müller a Tomáš Veselý, kteří hráli naposledy v Polabanu Nymburk. „Zatím není jejich příchod dotažený, ale oba by u nás měli být,“ přiznal vedoucí týmu.

„První poločas byl vyrovnaný, měli jsme více balon v držení než Lysá. První branku jsme dostali po dlouhém nákopu, kde nám to vzadu zahaprovalo. Dobře jsme drželi míč, ale chyběla nám finální přihrávka,“ načal hodnocení zápasu trenér čelákovického Unionu Radek Skuhravý. „Ve druhém poločase přišli do hry na straně domácích zkušení Ježek a Sosnovský, soupeř začal hrát chytře a obraz hry se změnil. Lysá trestala naše chyby. My jsme prostřídali a vypadli jsme ze hry,“ přidal Skuhravý.

Na straně hostujícího mužstva nastoupili dva nováčci – Halič a Strniště. „U obou zatím nevíme, jak to dopadne,“ dodal Skuhravý.

Branky: 19. Hanke, 50. Ježek, 84. O. Veselý. Poločas: 1:0.

Slovan Lysá: Rathouský – J. Kříž, Švorba, Müller, Pokorný – O. Veselý, Růžička, D. Novák, T. Veselý – T. Kříž, Hanke, střídali Kozdera, Ježek, Sosnovský.

Union Čelákovice: Petr Bařina – Kolovecký, Arazim, Soukup, Halič – Matějka, Koch, Strniště – Choura, Filip, Janák, střídali Konečný, Schlösser, Štrobl.