Spokojen rozhodně nejsem. Jak s umístěním, tak i s počtem bodů. Čekal jsem, že na tom budeme líp tabulkově i bodově. A když si promítnu jednotlivé zápasy, tak jsme rozhodně měli být v klidném středu tabulky.

Kde hledat příčiny, že nejste ve vyšších patrech tabulky?

Klasicky jsme málo kdy byli v kompletní sestavě, což u nás je velký rozdíl v kvalitě a i tréninková morálka byla bohužel dost slabá. A naše výkony byly dosti kolísavé. Povedl se nám začátek sezony, kdy jsme byli produktivní a nedostávali góly. Pak přišla ostudná prohra doma s Voticemi a otočilo se to dolů. Přišlo několik laciných a odevzdaných zápasů, na konci soutěže jsme se herně zvedli, ale nebyli jsme většinou odměněni bodově. A k tomu zápasy s B týmy jsme měli smůlu, že to zrovna na nás nabili hráči z áčka.

Šéf disciplinárky Kudrna: Agresivita mezi účastníky utkání se zvyšuje

Čekal jste vy osobně, že budete bojovat o příčky nejvyšší?

To upřímně ne, vzhledem i k tomu, že sestoupilo hodně týmů z přeboru. Očekával jsem, že úroveň bude vysoká. Doufal jsem, ze budeme v horní polovině.

Je I.A třída o hodně lehčí než loňský krajský přebor. I s ohledem na to, že z nejvyšší soutěže spadlo hodně celků?

Rozdíl v soutěži je jednoznačný. Na druhou stranu letošní kvalita I.A třídy je vyšší než předešlé roky.

Na svém hřišti jste odehráli osm utkání a vyhráli jste jediné. Čím si to vysvětlujete, že vám to doma tak nešlo?

Ta bilance je strašidelná. A je to s podivem i pro mě, protože předchozí roky, co jsem v Lysé, jsme naopak byli mnohem úspěšnější doma. Sešlo se více faktorů - skladba soupeřů, nepovedené i smolné zápasy a obecně jsme venku hráli kompaktněji a více zodpovědně do defenzivy.

Najdete na ne příliš vydařené sezoně přece jen nějaká pozitiva?

Nic moc mě nenapadá. Potěšil mě výkon v posledním zápase v Úvalech, bohužel bez bodu, takže bych chtěl říct, že na to musíme navázat. Jenže další mistrák je až za čtyři měsíce.

Libor Pala: Kdybychom měli k dispozici to nejlepší, bylo by to určitě veselejší

Dojde k výrazné obměně kádru Slovanu? Máte už v hledáčku některé hráče?

Tohle není naše cesta. Samozřejmě by se nám pár hráčů hodilo, ale je těžké někoho získat, myslím nejen pro Lysou. My to hrajeme s místními a na partu, a pokud se sejdeme, tak jsme konkurenceschopní a lidí je relativně dost. Takže doufám, že se konečně budeme scházet a posuneme se v tabulce.