Vytáhlý fotbalista, který má za sebou velké množství ligových mačů a vyzkoušel si i zahraniční štace, nastoupil v drersu poděbradského celku už ve dvou zápasech. A v obou se dokázal prosadit střelecky. Branku dal Sokolči i Velimi v turnaji Sokoleč cup. „Ještě jsem měl nějaké šance a nějaké hlavičkové pokusy, něco jsem ještě proměnit mohl,“ sypal si popel na hlavu Lukáš Magera. „Je to jiný fotbal, než na jaký jsem byl zvyklý. Ale s tím jsem počítal,“ přidal fotbalista s fantastickou levačkou.

Jeho tým ale přesto oba zmíněná střetnutí prohrál. „Nastoupil jsem dvakrát a oba zápasy jsme prohráli. Už jsem říkal, jestli by to nebylo lepší beze mě,“ smál se Magera.

Fotbal je jeho život. Hrál na nejvyšší úrovni, momentálně pracuje v ligové Mladé Boleslavi. Teď se také podívá o několik pater níže. „Ještě jsem nechtěl úplně končit, chtěl jsem si ještě občas zahrát. Uvidím, jak mi to bude vycházet časově, abych byl mužstvu vůbec něco platný,“ vyprávěl slezský rodák, který se usadil v Poděbradech.

Jeho přínos pro mužstvo hrajícího I.A třídu je nezpochybnitelný. „V jeho osobě přichází velká zkušenost, kterou v týmu potřebujeme. Díky němu se zvedne kvalita celého týmu. Na hřišti je hodně znát,“ pochvaluje si předseda poděbradského Slovanu Michal Lovětínský. „Jak dostane prostor, má soupeř problém. Většinu střel parádně uklidí, jeho levačka je výstavní. A také má výbornou hlavičku,“ vyzdvihl nejsilnější zbraně ofenzivního fotbalisty šéf Slovanu.

Ten věří, že hvězdná posila odehraje velký počet utkání. „Hrajeme doma v sobotu dopoledne, takže snad stihne těch zápasů hodně. Věřím tomu, že to tak bude,“ je přesvědčený Lovětínský.

Nyní stačí jediné. „Odpálit“ jeho přestup ze Záp. Magera by měl přijít na volný přestup. „Mělo by to být tento týden potvrzené, je to tutovka. Se Zápy jsme domluveni,“ přitakal Lovětínský.

O něco opatrnější je trenér Slovanu Poděbrady Libor Pala. Je si vědom toho, že nebude mít zkušeného borce na hrací ploše v každém zápase. „Já se k tomu tak neupínám. Nebude tak často, protože má povinnosti v Mladé Boleslavi. Tam bude hodně vytížený. A pak stihne třeba jen několik utkání,“ uvedl Pala.

Každopádně by se poděbradskému celku Magera hodil v co největším počtu utkání. I vzhledem k tomu, že je hodně nejistý start kanonýra Lukáše Jiráně, který chtěl s fotbalem praštit. To ale nemusí být definitivní. „Ještě to je stále ve hře. Chodí s námi trénovat, ale potýká se s bolavými kotníky,“ dodal předseda Lovětínský.