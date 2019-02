Lipník – Pouze s deseti hráči v poli, navíc s brankářem Bednářem osamoceným na hrotu nastoupili fotbalisté Loučeně k dalšímu přípravnému utkání. V něm prohráli tříbrankovým rozdílem v souboji dvou celků hrajících nejnižší krajskou soutěž s Pěčicemi.

Z fotbalového utkání I.B třídy Loučeň - Milovice (2:2, pk 2:3) | Foto: Foto: Jana Ottomanská

Loučeň – Pěčice 1:4

„Bohužel nás bylo tolik, kolik nás bylo. Nastoupili jsme jen v deseti, na hrotu byl osamocený brankář Bednář. Ale ti, co na hřišti byli, podali statečný výkon," chválil mužstvo loučeňský kormidelník Otakar Ottomanský. „Po dvaceti minutách jsme prohrávali, záhy jsme ale po ojedinělé akci vyrovnali. Potom ještě Krupička trefil z trestného kopu břevno. Do půle jsme ale dvakrát inkasovali," hodnotil první poločas utkání kouč Loučeně. „Ve druhém dějství jsme dobře bránili a dostali jsme jen jeden gól. Je to velice přijatelný výsledek. Hlavně se modlíme, aby se nám někteří hráči do mistrovských zápasů uzdravili, abychom byli konkurence schopní," přeje si trenér.

Branka Loučeně: Prisčák. Poločas: 1:3.

FK Loučeň: Lorenc – J. Bašus, Krupička, Vlasák, Špalda – Prisčák, Mareš, Holánek, Hofírek – Bednář.