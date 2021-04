/FOTO/ Fotbalisté Loučeně získali ve 14. kole I.B třídy skupiny C proti Luštěnicím na svém hřišti všechny tři body a nenechali tak týmy před nimi, aby jim výrazněji utekly.

Loučeň porazila na svém hřišti Luštěnice 3:2. | Foto: DENÍk/Tomáš Koníček

Loučeň – Luštěnice 3:2

Na začátku se oba týmy trochu oťukávaly. Hosté hrozili především ze standardních situací, domácí se snažili překvapit z brejku. A právě jeden se jim povedl v 15. minutě. Domácí záložník Tětek poslal míč z pravé strany na zadní tyč, ten se odrazil do tyče k brankáři, který si ho srazil zpátky k tyči a do brány. Za chvíli Tětek oslavoval podruhé. Po přihrávce Dědka šel opět po pravé straně a tentokrát poslal míč přímo do brány.