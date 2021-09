Také domácí mužstvo se nachází v nejvyšších patrech tabulky. Po pěti divizních kolech je druhé. A to i přesto, že první dvě mistrovská utkání prohrálo. Nakoplo je ale vítězství v MOL cupu nad třetiligovými Karlovými Vary a od té doby vyhrál Kolín tři mistrovské zápasy v řadě. Naposledy to bylo jasné vítězství 3:0 na půdě Libiše. „Na pohárové utkání se všichni moc těšíme. Šanci dostanou všichni hráči,“ uvedl krátce po posledním mistrovském zápase kolínský trenér Petr Pavlík.

Oba středeční soupeři mají postupové ambice. To naprosto jasně dokazuje Dukla ve druhé lize. V dosavadních šesti utkání ztratila jen dva body za bezbrankovou remízu na trávníku Jihlavy. A v prvním kole MOL cupu porazila dalšího divizního soupeře, celek Kosmonos 3:1. Ale tam musela skóre otáčet.

„Po utkání s Opavou jsme měli dva dny volno a pak jsme se zase pustili do tréninku. Kromě zápasu v Kolíně máme ještě na sobotu naplánovaný přátelák, do toho nám hraje béčko. Je to pro nás ideální šance vytížit všechny hráče z širšího kádru a nevypadnout během reprezentační pauzy z rytmu,“ uvedl na oficiálním webu Dukly Praha Bohuslav Pilný, hlavní trenér, který působil také v Kolíně.

Fanoušci si určitě dobře pamatují, jak přesně před rokem Kolín vyřadil ze soutěže ligové Pardubice po penaltách. Povede se jim něco podobného proti Dukle Praha?