Nymbursko – Divize, krajský přebor a I.A třídy. Tyto soutěže jsou právě na startu. A budou zajímat také okresní příznivce kulatého nesmyslu. Jaké jsou cíle jednotlivých mužstev? K jakým změnám v těchto týmech došlo? Čtěte dál a vše se dovíte. Do hry jdou divizní Litol (12. místo), dále pak tři celky krajského přeboru – Polaban Nymburk (9.), Union Čelákovice (12.) a Semice (14).

Z fotbalového utkání divizní skupiny B Litol - Aritma Praha (2:1) | Foto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

FK Litol

Sršni jsou mužstvem, které hraje nejvyšší soutěž ze všech okresních týmů. Na jaře to však nebudou mít rozhodně snadné, čeká je tuhý boj o záchranu v divizi. „Bude to tam velmi vyrovnané i vzhledem k faktu, že mohou z naší skupiny sestupovat i čtyři týmy. Pohled na tabulku týmy pro boj o udržení přímo předurčuje, nikdo z druhé poloviny tabulky nemá jistotu. Bude to velmi dramatické," má jasno před jarními odvetami kouč litolských sršňů Pavel Jareš.

Litol má na dvanáctém místě sedmnáct bodů, další tři celky za ní mají o pouhý bod méně. „Chceme podávat solidní výkony, potěšit fanoušky, fotbalem se bavit a pokusit se udržet v divizní elitě i pro příští sezonu," střádá plány kouč Litole.

Divizní mužstvo půjde do jarních odvet v téměř totožném složení, v jakém nastupovalo na podzim. Ztrátou bude zřejmě útočník Herzán, který ukončil hostování a je v Louňovicích. Hostování skončilo také Červenkovi. „Ale dále počítáme s pomocí Petrouše a Jindráčka, možný je příchod dalších hráčů z Jiren," řekl Jareš.