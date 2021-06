Lídři tabulek jedou ke svým soupeřům. Přijdou o neporazitelnost?

Zápasy třetího kola pokračuje turnaj Okresního fotbalového svazu v Nymburce. Utkání jsou rozdělena do dvou dnů. Lídři všech tří skupin jedou ke svým soupeřům. Ztratí neporazitelnost? Všechlapy míří do Chleb, Poříčany B k souboji dvou rezerv do Semic a béčko Městce Králové do Velenic.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Kostelní Lhota - Tatce (9:3) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

Program 3. kola Skupina A: Bobnice – Žitovlice-Pojedy (SO, 17), Chleby – Všechlapy (SO, 17), Mcely – Drahelice (SO, 17). Slovan Poděbrady hraje ve Velimi už v pátek, Milovice vyzvou trápící se Polaban Přečíst článek › Skupina B: Litol – Třebestovice (SO, 17), Stratov – Bříství (NE, 17), Semice B – Poříčany B (NE, 17). Skupina C: Velenice – Městec Králové B (SO, 17 hodin), Slovan Poděbrady B – Hrubý Jeseník (NE, 17), Křečkov má volno.