Nymbursko – Už šest zápasů mají za sebou fotbalisté v okresním přeboru. První polovinu mančaftů od sebe dělí pouhé tři body.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Alena Burešová

KOSTELNÍ LHOTA – LOUČEŇ 1:2

„Viděli jsme kvalitní utkání hrané ve svižném tempu. První poločas jsme měli i smůlu, neboť jsem nastřelili dvakrát tyč. Ve druhém poločase nám hosté vstřelili dvě branky. V prvním případě do otevřené obrany. Lhota dokázala kontrovat pouze jednou z pokutového kopu," hodnotil utkání Tomáš Andrle z domácího tábora.

„Velmi důležitá výhra, která se ale nerodila lehce. Utkání mělo dva různé poločasy. V prvním domácí měli více brankových příležitostí. Hned v první minutě trefili tyč. Ale i my jsme si vytvořili nějaké šance, hlavně šance Macha volaly po gólu. Do druhého poločasu jsme nastoupili aktivně a domácí skoro k ničemu nepustili. Domácí dali branku z velmi sporné penalty. My jsme se ale znovu zvedli a dali vítěznou branku. Jsem rád, že i v takových problémech, které teď řešíme, jsme dokázali vyhrát a držet si výborné plus/mínus na sedmi bodech," měl radost loučeňský trenér Ladislav Hájek.

Branky: Telipský (z PK) – Král 2. Rozhodčí: Souček. ŽK: 0:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. K. Lhota: J. Mácha – Ulrich, Beránek, Franc, Čábelka – Michal Kvíz, Sládek (55. Martin Kvíz), T. Drobný, Telipský – M. Mácha, Jeník (84. M. Drobný). Loučeň: Bednář – Vrabec (70. P. Vlasák), Poulíček, Holub, Holler – Prisčák, T. Vlasák, Mach, Bešík (45. Fejer) – Král (90. Hůlka), Folbrecht.

VYKÁŇ – PÁTEK 3:8

„Nevydařené utkání, ve kterém jsme předváděli velmi naivní hru a dobře připravený soupeř nás trestal. Gratuluji soupeři k jasnému vítězství a našim fanouškům se omlouvám za výkon celého mužstva," uvedl manažer Vykáně Václav Bryndza.

„Domácí jsme zaskočili první brankou. Rychle se ale otřepali a vývoj utkání otočili. Zlom přišel v posledních deseti minutách první půle, když jsme dali čtyři branky. Hodně nám pomohl brankář domácích svými chybami. Do druhé půle jsme šli s cílem nedostat rychle gól. Ale byli jsme to my, kdo přidal další branky. Oni hráli fotbal a my proměnili snad všechny vytvořené šance. Překvapivá, ale zasloužená výhra," řekl trenér Pátku Oldřich Budka.

Branky: Bellada, Bajzík, Maxhuni – Marek Paclík 4, Beran 2, Bartheldy, Bulíř. Rozhodčí: Jeník. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 2:5. Vykáň: Vyleťal (46. Klán) – Kramář, Fülöp, Bajzík, Beneš (59. Moravec) – Stejskal, Leggeri, Bellada, Vignozzi – Dlouhý, Maxhuni. Pátek: Vaněk – Šafránek, Zedník, Leština, Konečný – Bartheldy, Marek Paclík, Miloš Vančura (75. Aleš Svoboda), Junek (65. Beitler), Beran – Bulíř.

HR. JESENÍK – SN PODĚBRADY 0:1

„Za třicet minut jsme měli pět příležitostí, ale žádnou jsme nedali. Pak přišla naše série rohů, při tom posledním nám foukli a šli do vedení. Poté byla hra vyrovnaná, Soupeř hrál celkem dobře, o čemž nás přesvědčil. I po přestávce se hrál vyrovnaný fotbal a my jsme trefili jen břevno. Prostě jsme to tam nedotlačili," litoval Přemysl Hemiš, vedoucí domácího mužstva.

„Bojovali jsme a projevili jsme i fotbalovost. Oni hráli nátlakově, což nám dělalo problémy. My jsme měli do půlky tři velké šance, které jsme nedali. Ve druhém dějství jsme už měli hru pod kontrolou. Vedení jsme uhlídali, utkání se mi moc líbilo," radoval se manažer Slovanu Poděbrady Petr Král. „A cením si výkonu rozhodčího," dodal.

Branka: 36. Pěnička. Rozhodčí: Dvořák. ŽK: 4:2. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Hr. Jeseník: L. Pulda – Pivec, T. Hurych, P. Stránský, R. Stránský – Kozák, R. Hurych, D. Pulda (63. Lejnar), Jirouš – Ott, Martin Rys (52. P. Bílý). Sn Poděbrady: Hadvičák – Zelenka, Majer, Borovička, Grič – Sekera, Lovětínský (55. Havrda), Pěnička, Šulc – Břinčil, Sezima.

BOHEMIA B – POLABAN B 4:2

„V prvním poločase se hra přelévala ze strany na stranu. Bylo to vcelku koukatelné. Ve druhé půli hrál více Nymburk, ale my jsme udeřili víckrát," měl radost Petr Vácha, poděbradský kapitán, který zápas kvůli vyloučení nedohrál.

„Herně to bylo vyrovnané, možná jsme měli trochu více ze hry. Projevila se ale neúčast brankáře, kdy musel v bráně zaskočit hráč," nevymlouval se Petr Novotný, kouč nymburské rezervy.

Branky: Tomáš Brtek I, Rulc, Jelínek, J. Brtek – Ryšánek, Zemánek. Rozhodčí: Křivka. ŽK: 1:1. ČK: 80. Vácha (Poděbrady). Diváci: 70. Poločas: 2:1. Bohemia B: Klíma – Mojžíš, Bareš, Týma, Vácha – Jelínek, Brtna (70. Havránek), Rulc, Poděbradský (30. Braun) – Tomáš Brtek I (46. Netík), J. Brtek. Polaban B: Krušinský – Valdman, Vlk, Šťastný, Nedbal – Hrbáček, Zemánek, Ryšánek, Zubák – Spilka, Novotný.

MĚSTEC KRÁLOVÉ – BĚRUNICE 3:4

„Bylo to vyrovnané derby. hosté byli šťastnější. Dostáváme pořád hodně gólů, děláme chyby a toho se musíme vyvarovat. Pro diváky to bylo dobré, padlo sedm gólů. Asi lepší než sobotní derby pražských „S". Jinak jsme zklamaní, musíme bojovat celý zápas," smutnil městecký hráč Tomáš Novák, který utkání kvůli červené kartě nedohrál.

„Bylo to od začátku rychlé utkání, hrálo se od brány k bráně. Vaňura otevřel skóre, ale domácí do půle vyrovnali. Pak jsme znovu vedli, ale i podruhé domácí z penalty srovnali. V posledních deseti minutách rozhodl Černý, který dal dvě branky," uvedl běrunický trenér Luboš Vlach.

Branky: Kubelka 2, Štok – M. Černý 2, Vaňura, Hruška. Rozhodčí: Havlas. ŽK: 1:2. ČK: 70. Novák (MK). Diváci: 180. Poločas: 1:1. M. Králové: Mojžíš – Poděbradský, Hradečný, Rybář, Kafka – Tyl (60. Krejčí), Novák, Tůma, Sobota (80. Radek Libánský) – Kubelka, Novotný (72. Štok). Běrunice: K. Chrastný – Poláček, Pilař, Kubánek, M. Čížek – M. Chrastný, Hruška, L. Hála, R. Černý (72. M. Bambas) – Vaňura, M. Černý.

PŘEROV N. L. – SEMICE B 6:0

„Bylo vidět, že jsou bez hráčů áčka poloviční. Mohli jsme dát patnáct gólů, ale jim gólman chytil asi osm tutovek. Byla to hra kočky s myší. Snad na to navážeme i v dalších zápasech, že to nebyla náhoda," přeje si přerovský asistent trenéra Jiří Adamec.

„Na první tři góly jsme domácím nahráli. Tím jsme jim pomohli do zápasu a neměli jsme na to, abychom s tím něco udělali. Bylo spíš otázkou, kolik gólů dostaneme. A to ještě čtyři šance chytil Fišer," nehledal výmluvy semický hráč Vlastimil Houška.

Branky: Nováček 3, Vodička 2, Bulvas. ŽK: 1:1. Diváci: 60. Poločas: 4:0. Přerov: Valenta – Koutský (83. Rozlivek), Čurda, Arazim, Kadeřávek (73. Kupka) – Šenkýř, Bulvas, Prokeš, Kolenský (59. Bednář) – Vodička, Nováček. Semice B: Fišer – Záruba, J. Houška (46. Šenkýř), Macháček, Semerád – Langr, M. Bubeník, Kůrka, Husák – V. Houška, Březina.

KRCHLEBY – KOSTOMLATY 1:3

„V posledních zápasech by se nechaly některé naše individuální chyby přirovnat k fotbalovému harakiri. Nejinak tomu bylo i v tomto utkání. Třikrát jsme špatnou rozehrávkou z naší obrany poslali hosty do samostatného úniku a ti z toho vstřelili tři branky. Ve druhém poločase jsme si i v deseti hráčích vytvořili územní převahu, vytvořili si několik slibných šancí, ale opět jsme propadli střelecky," zlobil se krchlebský kouč Vladimír Honzák.

„První půle byla v naší režii a bylo otázkou času, kdy dáme gól. Ve druhé půli na nás domácí i v deseti vlétli, tlačili nás a my jsme chodili do brejků, po kterých jsme měli asi čtyři velké šance. Až do konce to bylo nahoru dolů. Je to vydřené vítězství," ulevil si Jaroslav Tománek, hostující záložník.

Branky: Halík – Zalabák 2, Neagu. Rozhodčí: Karlík. ŽK: 1:2. ČK: 35. Pulda – 68. Solar. Diváci: 80. Poločas: 0:2. Krchleby: Loudil – Voborník (40. Patáčik), Pulda, Hospodka, Halík – Poklop, Vagenknecht, Maruška, Valíček – Košvanec, Jokl. Kostomlaty: Veselý – Zinek, Houdek, Jirsa, Sporiš – Janata, Tománek (90. Bárta), Neagu, Večeřek (80. Borufka) – Zalabák, Petráš (66. Solar).

Tabulka

1. Loučeň ⋌ 6 4 1 1 12:8 13

2. Vykáň ⋌ 6 4 0 2 26:21 12

3. Kostomlaty ⋌ 6 4 0 2 14:10 12

4. Hr. Jeseník ⋌ 6 4 0 2 11:7 12

5. Pátek ⋌ 6 3 1 2 17:13 10

6. Kost. Lhota ⋌ 6 3 1 2 10:7 10

7. B. Poděbrady B ⋌ 6 3 1 2 12:11 10

8. Běrunice ⋌ 6 3 0 3 14:15 9

9. Semice B ⋌ 6 3 0 3 16:28 9

10. Měst. Králové ⋌ 6 2 0 4 23:15 6

11. Přerov n. L. ⋌ 6 2 0 4 11:11 6

12. P. Nymburk B ⋌ 6 2 0 4 19:21 6

13. Sn Poděbrady ⋌ 6 2 0 4 11:18 6

14. Krchleby ⋌ 6 0 2 4 9:20 2

Program 7. kola

Sobota: Slovan Poděbrady – Přerov n. L., Pátek – Hrubý Jeseník, Loučeň – Vykáň, Běrunice – Kostelní Lhota.

Neděle: Kostomlaty – Bohemia Poděbrady B, Semice B – Krchleby, Polaban Nymburk B – Městec Králové.