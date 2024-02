„Zápas splnil přesně to, co jsem očekával. Po těžkém čtrnáctidenním bloku na nabírání kondice byl balon za odměnu a nutno podotknout, že občas překážel,“ přiznal hrající manažer poděbradského Slovanu Jan Sekera. „Začátek utkání byl vcelku hodně neurovnaný a nutno podotknout, že soupeř měl svoji kvalitu. Po vyrovnaném prvním poločase se obraz hry ve druhé půli zcela změnil a soupeře jsme přehrávali. Velice děkuji mužstvu Křince za tento zápas. Více bych to asi nerozebíral s ohledem na naši únavu,“ řekl Sekera.

Nyní si dá tým Slovanu kratší volno, pak se vrhne do další práce. „Máme teď do středy volno a poté pokračujeme v kombinaci s novým trenérem, máme před sebou ještě hodně práce. Věřím, že to zvládneme. Teď ještě někteří hráči nedorazili, ale další týden budeme v plné síle. Zápasy půjdou rychle za sebou a v sobotu zajíždíme do Frýdlantu,“ dodal Jan Sekera.

„Oslovil nás Slovan Poděbrady, že by si chtěli zahrát přátelský zápas. A i když to je velice těžký soupeř, zvláště v této fázi zimní přípravy, tak jsem souhlasil. Moc nám ani nehrálo do karet to, že nás z různých důvodů bylo málo a nemohli jsme v podstatě moc střídat,“ uvedl po zápase křinecký trenér Milan Švábenský. „První poločas jsme odehráli slušně. Se soupeřem jsme stíhali běhat a do žádných velkých šancí jsme je nepouštěli. Až ke konci poločasu jsme inkasovali hlavou po centru ze stany. Soupeř do druhého poločasu vystřídal skoro celou jedenáctku a to na nás už bylo hodně. Bylo to o bránění a měli jsme to těžké. Jinak soupeři gratuluji a musím minimálně za první poločas naše kluky pochválit. Dokud jsme mohli fyzicky, tak si myslím, že jsme špatně nehráli. Pro některé naše kluky to byla zkušenost a aspoň vědí, jak na sobě individuálně ještě zapracovat,“ nedělal z porážky vědu kouč lídra okresního přeboru.

Branky: Šťastný 2, Kaiser 2, Kořínek, Koutský, Riesze. Poločas: 1:0.

Slovan Poděbrady – 1. poločas: Hadvičák - Saulich, Štěpánek, Borovička, Říha - Bernard, Havrda, Zeman - Jiráň, Kořínek, Kafka. 2. poločas: Bína - Bulíř, Štěpánek, Borovička, Říha - Bernard, Šťastný, Riesz - Koutský, Horák, Kaiser.

