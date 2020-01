V oblíbeném turistickém letovisku trenér jíkevských fotbalistů Jan Balcar hráčům kromě tradiční přípravy v podobě vytrvalostních výběhů a cvičení na akceleraci zorganizoval i přátelský zápas s týmem tamních fotbalistů, ve kterém hostující tým TJ Jíkev vyhrál 5:2 díky brankám Kóni, Tomáška, Pařízka, Veselého a Másílka.

V perfektně zorganizovaném soustředění zbyl čas i na regeneraci a výlet po okolí na vypůjčených skútrech.

„Smyslem tohoto soustředění bylo především nabrání fyzičky a práce na písku, aby se nám zpevnily šlachy a klouby, dále stmelení kolektivu a také to, abychom s místním týmem velmi dobře připravených španělských fotbalistů neudělali ostudu. To se podařilo,“ usmíval se kouč prvního celku tabulky okresního přeboru Jan Balcar. „Líbilo se mi, že účast byla až na dva hráče velká a celé to proběhlo bez větších zranění,“ potěšilo jíkevského kouče.

Ten nastínil i další plán přípravy, a sice přípravné zápasy s týmem I.A třídy Prahy FK Zlíchov a účastníkem I.B třídy Středočeského kraje Sokol Chotětov.