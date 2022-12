Podle toho, jaká kvanta zraněných jsme měli, musíme být spokojeni. Stále nastupovali v základu naši dva nebo tři dorostenci, což je pro klub samozřejmě dobře. Kdybychom měli k dispozici to nejlepší, bylo by to určitě veselejší a byli bychom na tom lépe.

Je tedy postavení v tabulce odrazem vašich výkonů?

Ano, přesně tak. Je to úplně ono. Je to prostě stav takový, jaký byl.

Jak už jsme nakousli, kádr se potýkal s velkým množstvím zraněných hráčů po celou sezonu. Zažil jste někdy něco podobného?

Tím, že jsem amatérský fotbal trénoval naposledy před třiceti lety, tak nezažil. Trénoval jsem v profi fotbale a tam toto nastat nemůže. Nároky soutěže jsou vyšší, než trénovanost některých hráčů. V profi fotbale hráči hodně trénují a jejich tělesná schránka je odolnější.

Kde vás na podzim nejvíce tlačila bota?

Ve střílení branek. Sice v několika zápasech nastoupil Lukáš Jiráň, ale často jsme museli v útočné fázi improvizovat. Zranil se nám Jarda Havrda, stihl až poslední zápas, a když přišel na hřiště, byl to zase ten správný Jarda. Rozdával přihrávky, jeho hra vypadala tak, jak má.

Zmínili jsme téměř nenahraditelného Lukáše Jiráně, který se vrátil do sestavy, naopak už jste nemohli počítat s exligistou Lukášem Magerou…

Jiráň pro nás byl platný. Srovnal si to v hlavě, pokud nehraje, mužstvu chybí. Lukáš Magera se rozhodl, že I.A třídu hrát nebude a chodil jen za béčko. Takové bylo jeho rozhodnutí a my ho musíme akceptovat.

Prohráli jste městské derby na půdě Bohemie 0:3. Jak se na něj díváte s odstupem času?

Že je určitě porazíme na jaře! To utkání jsme nezvládli psychicky. Je to o individuálních výkonech a my jsme to nezvládli.

Bude se výrazně měnit váš kádr během zimní přestávky?

Teoreticky by mohli přijít dva hráči. Takže uvidíme. Potřebovali bychom dva hlavičkáře. Snad se nám podaří udržet Mišáka i další hráče. Mám od vedení přislíbené dva hráče, měli by mít i zkušenosti z vyšších soutěží.