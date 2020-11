Jako nováček soutěže si stojíte velice dobře. Čekal jste takové postavení v tabulce před sezonou?

Abych se přiznal, tak nováček soutěže jsem i já. Z vlastní zkušenosti vím, že když někde začínáte, tak musíte být velice obezřetný a zpočátku netlačit na pilu, ať příliš velká snaha a ambice nejsou hned na začátku kontraproduktivní. A co se týče mužstva, hráči byli sami překvapeni, že jsou schopni konkurence v této soutěži. Zpočátku byli velice nejistí, ale psychicky se to na pozitivum zlomilo v přípravném utkání proti Hlízovu, kde jsme prohrávali už 0:3 do poločasu, ale druhou půlku z nich napětí spadlo a od toho momentu pochopili, že mohou hrát proti komukoli vyrovnanou partii.

Co je hlavní příčinou toho, že si vedete tak dobře?

V prvé řadě jsem ve Slovanu našel mužstvo, které mělo vytvořené sociální vazby na sebe už z minulých ročníků, úspěchů a postupů. Kádr se vlastně už tři roky nezměnil. To je základ. K tomu jsme dodali taktické zásady jednotlivců, celé řady a posléze zachování v různých momentech celého mužstva. Vlastně to hráči takhle dostali poprvé ve svých kariérách a protože to bylo pro ně novum, zareagovali na mé podněty konstruktivně a vzali je za své. Proto si vedeme slušně.

Soutěž je ale hodně vyrovnaná, první čtyři celky dělí pouhé tři body. Tohle jste čekal?

Těžko se vyjadřovat k tomuto tématu, pokud není soutěž dohraná a my se neutkali se všemi soupeři. Nejsem schopen si udělat kompletní obrázek. Zajímavá jsou mužstva ze středu tabulky, ať je to Dolní Bousov či Divišov. Ti, co hrají dole, jsou slabší herně i takticky. A s těmi nahoře můžete se všemi prohrát i vyhrát. Tam záleží na formě v momentu utkání, zda někdo nechybí a tak dále. Neumím zatím ocenit Průhonice, ty jediné jsem zatím neviděl. Na ostatní si věříme a těšíme se na odvetu u nás s Hlízovem, protože jim chceme vrátit podzimní porážku.

O co nebo o koho se můžete opřít ve chvílích, kdy se vám tolik nedaří?

V prvé řadě jsou to ti zkušení hráči, v každé řadě je jeden až dva. To jsou kluci, co mají odkopáno něco i ve vyšších soutěžích, ať je to stoper Štěpánek, záložník Havrda či útočník a zároveň nejlepší střelec Jiráň.

Zdobí vás skvělá produktivita, jste nejlépe střílejícím týmem. To vás musí těšit…

Jsem trenér, který staví v prvé řadě na defenzivě a v každém mužstvu, kam přijdu, tímto začínám. Tady jsem našel ofenzivně laděné hráče, takže jsem se snažil jim nic neubrat z jejich kreativity, ba naopak udělat pro ně systém tak, aby jejich schopnosti vynikly.

Jedenáct gólů už nastřílel kanonýr Lukáš Jiráň. Je on tahounem ofenzivy?

Ano, určitě. Je to co se týče motorických schopností velice zajímavý fotbalista, a troufám si tvrdit, že kdyby měl každodenní profesionální trénink, tak by mohl dosáhnout i na druhou ligu.

Vy jste zvyklý trénovat profesionální soutěže. Jak se sžíváte s trénováním na krajské úrovni?

To je pro mě největší trauma, když přijdu na trénink a máte tam pouze sedm nebo osm hráčů. Musím to rozdýchat. Na druhou stranu chápu, že škola a práce má na téhle úrovni prioritu. Je třeba vždy zaimprovizovat a myslím, že výsledky ukazují, že se nám to společně zatím daří.

Do Slovanu jste nastoupil jako kouč na jaře. Jak se váš příchod seběhl?

Prezident Slovanu Michal Lovětínský má pronajatou restauraci v poděbradském hotelu. Tam zároveň pracuje jako manažerka wellness centra moje paní a myslím, že ji v tomto případě mohu označit jako svého nového manažera (smích).

Výsledky Slovanu Poděbrady

1. kolo: D. Bousov – Slovan 0:4 (Jiráň 2, Hran Ca, Štěpánek)

2. kolo: Slovan – Luštěnice 0:0, na penalty 5:3

3. kolo: Čáslav B – Slovan 0:2 (Švára, Jiráň)

4. kolo: Slovan – Pš. Mělník 4:1 (Mišák 2, Nikulin, Jiráň)

5. kolo: Hlízov – Slovan 2:1 (Mišák)

6. kolo: Slovan – Záryby 9:0 (Mišák 3, Jiráň 2, Bernard 2, Švára, Nikulin)

7. kolo: Divišov – Slovan 3:6 (Jiráň 2, Nikulin, Štěpánek, Bernard, Hran Ca)

8. kolo: FC Mělník – Slovan 0:5 (Jiráň 3, Stánok, Mišák)

Střelci týmu

11 – Jiráň

7 – Mišák

3 – Nikulin

3 – Bernard

2 – Švára

2 – Hran Ca

2 – Štěpánek

1 – Stánok

Brankáři s nulou

4 – Hadvičák