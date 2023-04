Již pátým ročníkem bude pokračovat letní fotbalový tábor, který si získal oblibu mezi malými fotbalisty nebo i dětmi, které mají rády fotbal a rády se pohybují. Stejně jako v předchozích letech se kempy uskuteční v druhé polovině měsíce července. V loňském roce přibyla v programu tábora aktivita, na kterou jezdí účastníci do Harrachova. Jedná se o lezení na umělé horolezecké stěně, obří houpačku a trampolínu s popruhy.

Z jednoho z ročníků Rokykempu | Foto: Foto: archiv pořadatele

Tábor je zaměřen na nácvik fotbalových dovedností, které se učí v zábavných cvičeních. Nechybí samozřejmě různé hry a soutěže. K dispozici je krásné hřiště s přírodní trávou, které kvalitou často připomíná prvoligové trávníky. Na hřišti se „dovádí“ dopoledne a odpoledne, večer probíhají různé soutěže nebo aktivity okolo chaty. Jako příklad střelba z luku, ze vzduchové pušky. Tyto aktivity jsou vždy završeny nejzábavnější hrou a tou je schovka, kterou hrají všichni s obrovským nadšením. „Ukončit tuto aktivitu a poslat děti na přípravu večerky, není vždy jednoduché,“ říká hlavní organizátor Vít Caudr.

Co hlavně provází tábor od začátku do konce, je prostě zábava se vším všudy, na hřišti i mimo něj. Kromě této zábavy a soutěžení absolvují děti denní nebo půldenní výlet za poznáváním krás Krkonoš nebo Jizerských hor.

A proč kemp právě v Rokytnici nad Jizerou? Je to jednoduché, v letním období je zde příjemné klima a především krásné prostředí. „Na hřiště a z něj chodíme procházkou lesem, sledujeme lesní zvěř a sbíráme občas houby,“ přidal Caudr.

Na tábor jezdí děti různé výkonnostní úrovně a věku. „Snažíme se program vytvářet tak, aby byl zajímavý pro všechny. To znamená, že tréninky probíhají ve skupinkách, kde jsou děti podobné výkonnosti a případně věku,“ uvedl fotbalový trenér a pedagog.

„Máme tři měsíce do začátku táborů. Jednotlivé termíny se nám postupně zaplňují, pokud byste měli zájem, dejte nám prosím vědět. Veškeré informace o námi pořádaných akcích najdete na webových stránkách: rokykemp.webnode.cz. Najdete nás také na facebooku a instagramu. Největší radost máme z toho, že děti k nám jezdí opakovaně a ještě větší, když nás doporučí svým kamarádům. To je pro nás nejlepší vysvědčení a nejlepší reklama. Samozřejmě to znamená i velký závazek, aby naše tábory byly na stejné nebo ještě lepší úrovni než ty předchozí,“ dodal Caudr.

Pro zájemce jsou připraveny dva turnusy: 10. - 15. 7. a 17. - 22. 7. Více informací lze také získat na telefonním čísle 733 107 290