Radim – Přišli o post lídra krajské I.A třídy. Fotbalisté Vykáně hráli nerozhodně na půdě Radimi a kvůli tomu se před ně dostala rezerva Dobrovic. Ta bude soupeřem Čechie v posledním podzimním kole.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Dostál

RADIM – VYKÁŇ 1:1

Po zápase byli hosté hodně naštvaní. „Jsem hodně rozčarovaný. Co předváděli rozhodčí, to byl prostě vrchol všeho," zlobil se manažer Vykáně Václav Bryndza. K němu se přidal i kouč Fabio Leggeri. „To jsem ještě neviděl. Nechápali to ani domácí fanoušci," uvedl kouč hostí.

Vykáň alespoň vydolovala z horké půdy bod. „Mohl to být hezký fotbal," krčil rameny Bryndza.

Branky: Tománek – Jarolím. Rozhodčí: Pospíšil. ŽK: 3:4. Diváci: 150. Poločas: 0:0.

Čechie Vykáň: Coizza – Beneš, Fülöp, Lukáš, Stejskal – Kočí, Jarolím, Dlouhý, Šedivý – Kavka (46. Šplíchal), Maxhuni.