„Generálka splnila do detailu svůj účel. Úroveň utkání byla z obou stran nadstandardní a velice fotbalová. Asi bylo znát, že proti sobě stojí dvě lázeňská města. V návaznosti na tuto zkušenost budeme apelovat na vedení, abychom se v létě utkali s Bormiem, Piešťany nebo alespoň Luhačovicemi,“ vtipkoval po zápase dobře naložený obránce poděbradské Bohemie Jiří Voříšek, který kvůli zranění do hry nezasáhl. „Tentokrát se do naší hry plně projevily herní prvky s návyky, na kterých pravidelně pracujeme na tréninku. Vinou nemocí a zranění jsme tentokrát do hry poslali pouze šestnáct hráčů. Každý z nich ale atakoval základní sestavu,“ pochvaoval si poděbradský zadák.

Branky Bohemie: Králík, Novák, Havránek (z PK), Kalina. Poločas: 3:1.

Bohemia Poděbrady: Málek – Schulz, Svoboda, Kubánek, Soukup – Kalina, Havránek, Haznauer, Králík, Vokatý – Novák, střídali Suchánek, Pinkas, Zumas, Křivský, Fiška.