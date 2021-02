Fotbalisté mají kvůli vládním nařízením dlouhé volno. Jak pauzu trávíte vy?

Volno je opravdu dlouhé, pro člověka jako jsem já, co fotbal miluje a počítá s ním jako s ventilem a parťákem na většinu roku. Chybí mi ta pravidelnost, soutěživost, trénování a častější potkávání se s kluky v kabině a na hřišti. Doufám, že se co nejdříve začne hrát, abych neměl do startu soutěží metrák. Jinak se o to více věnuji rodině a práci.

Udržujete se v kondici nebo spíše odpočíváte?

Odpočíval jsem a čerpal sílu na nové projekty. Za pár dní se nám rozšíří rodina a na tento projekt budu potřebovat dost sil. Kondici jsem flákal a musím říct, že o to více do toho musím teď šlapat. Nejsem ještě žádný stařík, ale každý rok navíc začíná být znát. Hlavně když není pravidelnost tréninků a cvičení, tak jsou návraty do tempa bolavé. Jsem týmový hráč, takže se hůř přemlouvám do individuální přípravy. Mám rád motivaci na práci, a v době, kdy moc nevíme, jak to se startem soutěží bude, je to spíš přemlouvání, než radost.

S fotbalem jste toho zažil už hodně, zahrál jste si s řadou výborných fotbalistů. Na koho vzpomínáte nejraději?

Nejvíce samozřejmě na kluky z Hradce Králové. Měli jsme výborný tým v ročníku 91 i 90, ve kterém byli třeba Radek Voltr (Příbram), Tomáš Koubek (Bundesliga), Jaroslav Zelený (Jablonec), Petr Schwarz (Polsko) nebo Tomáš Holý (Anglie). Z jiných týmů rád vzpomínám na Vaška Kadlece, Jirku Skaláka, Milana Knoblocha, Tondu Fantiše, Filipa Nguyena. Také rád vzpomínám na trenéry. Třeba na Martina Novotného v RMSK Cidlina, který položil fotbalový základ spoustě fantastických fotbalistů. Vlastimil Frýdek, Miloš Sazima a Ladislav Brož v Hradci, ti nás prováděli vstupem do profesionálního sportu. Bez těchto lidí a mého dědy bych asi nikoho z těch spoluhráčů nepotkal.

Prošel jste několika kluby. Na které angažmá vzpomínáte nejraději?

Mé srdce je v Novém Bydžově, kde jsem fotbalově rostl, mám tam stále přátele a miluji tamní prostředí. Vychovali mě tam pro přestup do Hradce Králové, kde jsem se mohl měřit s těmi nejlepšími z Česka i zahraničí. Bydžov mám spojený s rodinným prostředím. Tvořili jsme silnou partu, která se potom rozešla do zvučných mládežnických center Sparty, Liberce, Hradce. Hradecká fotbalová etapa měla taky své kouzlo. Šel jsem tam, i když jsem věděl, že se o sebe budu muset sám postarat. Byla to zkušenost, někdy jsem se domů dostal třeba i jednou za tři týdny, podle zápasového vytížení o víkendech. Ale stálo to za to!

V Hradci jste s dorostem vyhrál i mistrovský titul. Jak vzpomínáte na toto období?

Sešlo se tam to nejlepší z celých východních Čech. Vlasta Frýdek, nejlepší trenér, kterého znám, z nás uměl vymačkat maximum, v mnohých zažehnout formu. Byly to naše první větší zkušenosti v těžkých zápasech, v zodpovědnosti k týmu a podle toho jsme k tomu přistupovali. Asi na to budu vzpomínat vždycky s láskou, protože kdo nezažil předzápasovou rozcvičku a nástup před utkáním se Slavií, Spartou, Plzní a dalšími týmy z naší špičky, tak asi nepochopí, po čem se mi stýská.

Hrál jste kraj, divizi, třetí ligu. Ale od pětadvaceti let hrajete jen třetí třídu doma ve Slovči. Není to škoda?

Asi ano, ale má to důvod. Po odchodu z Hradce do divizního Bydžova, jsem se po škole musel rozhodnout co dál. Neměl jsem ale nabídku, která by mi zajistila živobytí, takže jsem musel do práce. Byl to přelom, ze kterého jsem už nevyběhl. Směny mi komplikovaly tréninky i zápasy. Nebylo mi ani příjemné hrát na úkor kluků, kteří nevynechali trénink. Teď mám práci, která mi dává spoustu volnosti, tak by to bylo asi jednodušší. Ale zase mám před sebou spoustu projektů, jak rodinných, tak pracovních i fotbalových. Ke Slovči jsem měl vždy úžasný vztah, hraji tam s přáteli a snažím se podílet i na chodu klubu.

Nabídek jste měl v posledních letech určitě dost…

Každé přestupové období se někdo ozve. Ale zatím to nebylo něco takového, co by mi stálo za to odejít ze Slovče. Navíc jsem měl i zdravotní problémy. Utržené vazy v kotníku mi znemožnily zapojit se naplno a už vůbec ne ve vyšší soutěži. Navíc bych potřeboval zlepšit kondici a něco shodit.

Českým fotbalem otřásá úplatkářský skandál. Jak celou situaci vnímáte?

Naprosto to odsuzuji. Fotbal je věc, na kterou jsem byl vždy pyšný a bral jsem jako výsadu o sobě říkat, že jsem fotbalista s cílem uspět a ukázat se naplno v naší nejvyšší soutěži. Dnes to nevnímám stejně jako dřív. Uvědomujeme si vůbec, že kvůli takovým skandálům se pak za vším vidí podvod a ne tvrdá práce? Třeba za tím, když se nějaký talent prosadí v top klubu, tak se za tím vidí tatínkova peněženka. Nebo sporné situace v zápasech a mluví se hned o úplatcích. Bere se to jako standard a vrhá to špatně světlo na celý fotbal. Mnohdy je zajímavější řešit, kdo kde maže. Pokud jste slyšeli odposlechy, tak to tak bohužel je. Týmy si kupují body postupové, body záchranné. Jsou lidé, kteří se na tom obohacují, protože vědí, jak zápas dopadne. A co hůř, ti samí se podílejí na chodu tohoto krásného sportu. Asi bych poupravil slova Ivana Horníka: Nechci se dožít toho, abych věděl, jak zápas dopadne. Fotbal je fenomén a krásná hra. Tak by to mělo zůstat.

Kandidujete do výkonného výboru Okresního fotbalového svazu. Co vás k tomu vede?

To o čem jsem mluvil. Je to šance něco změnit. Celý život se pohybuji kolem fotbalu a dříve jsem byl i více než sedmkrát za týden s fotbalem různě po republice. Když jsem zjistil, že kluci, které dobře znám a mají podobný zápal pro věc jako já, chtějí náš fotbal posunout dál, neváhal jsem. Rád spolupracuji s lidmi, kterým věřím, mají drive a jdou si za svým.

Je potřeba změnit okres?

Předseda Noll v rozhovoru prohlásil, že ryba smrdí od hlavy. Nevím, proč opomíjí, že v případě fotbalu je systém volby vzhůru pyramidou a začíná právě u nás na okresech. Navíc nechce nic měnit, vše prý funguje perfektně. Můj názor je, že je vždy co zlepšit, vždy je možnost zaměřit pozornost lépe, možná důrazněji, na důležité věci. Nelze přece říkat, že všechno šlape perfektně a spokojit se s tím. To bychom roky přešlapovali na místě.

Co by pro vás bylo prioritou, pokud budete zvolen?

Rád se zasadím o to, abychom od nás z okresu nevolili do funkcí v kraji nebo FAČRu lidi s nízkým morálním kreditem, jako je třeba pan Liba. Ať mi nikdo i z těch nejmenších klubů na okrese neříká, že se ho to netýká. Vždyť tihle lidé pak dělají reklamu celému českému fotbalu, což má vliv na všechno i v těch nejmenších vesnicích. Hlavně při financování a náborech dětí. Rodiče nám je do takové žumpy přece dávat nebudou.

To ale asi není jediná věc…

Je toho moc. Píšeme to v našich programech, které jsou zveřejněné na stránkách OFS Nymburk. Jde třeba o transparentní hospodaření, zavedení moderní komunikace, využití sociálních sítí, otevřenost klubům i jejich hráčům. Ptát se jich, co potřebují a chtějí. Chceme být tím pravým servisem týmům na našem okrese. Nutné je maximálně podpořit práci s mládeží, kterou má na starosti Roman Myška, kterého si jako trenéra vážím na základě společných zkušeností. Mládež je budoucnost našeho sportu a zaslouží si co největší pozornost.

Dělá něco současný Výkonný výbor podle vás špatně?

Rozhodně nechci degradovat jeho práci, protože bez vlastní zodpovědnosti za rozhodnutí umí remcat každý. Jen z té práce máme do klubů minimální výstupy. Určitě ale vidím, že tu chybí komise mládeže, kterou je třeba sestavit, abychom podpořili již rozběhnutou práci s mládeží. Ještě zintenzivnit podporu klubům se zapracováním trenérů s rozvojem tréninkových jednotek a s prací s mládeží jako celkem. Chci maximálně podpořit nábor nových rozhodčích. Přinést mladou krev a nový náboj do VV. Chci se podílet na chodu OFS s lidmi, kteří mají stejné hodnoty, jako mám já a milují fotbal jako já. A tím je právě Tomáš Koníček a další pánové, kteří s námi kandidují. Myslím, že můžeme vytvořit prostředí, ve kterém se našim klubům na okrese bude dobře fungovat, a budou mít chuť aktivně spolupracovat s OFS.

Aleš LANGR

Bydliště: Poděbrady / Sloveč

Narozen: 5. dubna 1991

Zaměstnání: finanční a realitní konzultant

Znamení: Beran

Další oblíbené sporty: hokej, rugby, MotoGP

Oblíbené jídlo: nejsem vybíravý

Oblíbené pití: Gin – Tonic, pivo a ledová voda

Oblíbený film: miluji J. R. R. Tolkiena, takže jeho tvorbu

Oblíbená hudba: mám rád písničky z devadesátých let a milénia, hard rock a českou scénu