Po skončení podzimní části soutěže mluvil kouč Doležal v hodnocení o tom, že bude chtít kádr posílit. K tomu ale zatím nedošlo. „Je to strašně těžké. Měl jsem už asi sto schůzek, ale zatím nic,“ ulevil si kouč pátého mužstva tabulky. „Hráči jsou buď vázáni na kamarády, nebo to mají těžké s prací a nebo jsou dobře placeni jinde. Takže zatím nemáme vůbec nikoho. Do přípravy by se snad měli zapojit nějací mladíci. Věřím ale, že někoho dotáhneme,“ je kouč Doležal optimistou. „Do přípravy tak půjdeme zatím se stejným kádrem,“ přidal.

V kádru Poříčan už nefiguruje Roman Jarschel, který se vrátil do Polabanu Nymburk, odkud v létě přišel. „Je to škoda,“ uvedl kouč poříčanského celku.

Téměř prázdná je marodka. „Uvidíme, jestli naskočí Filip Stárek, který mi dělal po odchodu Zdeňka Šmejkala asistenta. Každopádně se po zranění vrací Štěpán Urban, který nám chyběl celý podzim,“ uvedl Doležal, jehož čeká v pondělí 8. ledna operace kolene. „To ale bude jen meniskus, to dělají ve výtahu,“ usmál se pětatřicetiletý kouč, který je hráčem Českého Brodu, a v minulosti působil v pražské Spartě. „Tréninky už budu normálně zvládat, to nebude problém. Ale do té doby ještě musím zvládnout nějaké schůzky z hráči,“ podotkl.

Poříčany budou trénovat třikrát týdně na umělé trávě v Liblicích. Přípravných zápasů mají domluvených šest. „Je tam jeden silnější soupeř z divize, třikrát z krajského přeboru. Ale ani jednou nehrajeme s týmem z naší soutěže. Se skladbou přípravných zápasů jsem spokojený,“ dodal Miroslav Doležal.

Příprava Poříčan