Ostrá - Sokoleč 1:5

„Sokoleč byla po celý zápas lepší. My jsme ale statečně bojovali. Musím uznat, že kvalita byla na straně soupeře a ten vyhrál zcela zaslouženě,“ uvedl k utkání předseda fotbalového klubu z Ostré Jan Vojtěch.

„Na začátku jsme měli tři nebo čtyři ložené šance, ty jsme ale neproměnili. Nějak nám to nelepilo. Pak dal první branku Křivánek, druhou přidal Ramšák a po změně stran Provazník, který to tam pěkně propasíroval na zadní tyč. V dalších minutách jsme prostřídali, nevyvarovali jsme se zbytečných chyb a jednou jsme inkasovali. Jinak to bylo slušné utkání a vzhledem k tomu, že to bylo pohárové utkání, mělo to parametry. Už se těšíme na první mistrák, k němu všechno směřujeme,“ uvedl trenér vítězného celku Jan Hlavatý.

Branky: 66. Bíma – 40., 61. a 90. Ramšák, 22. Křivánek, 55. Provazník. Poločas: 0:2.

Sportovní sdružení Ostrá: Volejník – Chramosta, Moudrý (79. Ghanem), Hradecký (65. Novák), Bílek, L. Dozorec (83. Kučera), Manhart, Wolf (58. Sedlák), Bíma (68. R. Dozorec), Urbánek, Kukla.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, R. Hruška, L. Hruška, Skokan, Kozel, Křivánek (65. P. Němec), Javorek (62. Nágl), Ramšák, T. Svoboda (54. Provazník), Trumpus.