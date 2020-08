Divizní utkání v Poříčanech začalo pěkně zostra. Běžela druhá minuta, za obranu domácích si zaběhl hostující útočník Vítězslav Hrubý a stoper Tomáš Chlapec jej musel zastavit pouze za cenu faulu. A tento faul měl „cenu“ červené karty. Také byl trenér poříčanského mužstva pěkně rozladěný.

„Bylo to jednoznačné podcenění situace. A to jsem před zápasem hráče na podcenění a nekoncentraci upozorňoval. Myslel jsem si, že to můžeme zabalit,“ vyprávěl po utkání na adresu vyloučeného hráče Zdeněk Šmejkal.

Chlapec jen bezmocně rozhodil rukama a pakoval se ze hřiště.

Brzy se jemu i celým Poříčanům mohlo ulevit. Zas podobný faul viděl zblízka červenou kartu hostující obránce Michal Žák, který stáhl unikajícího Tomáše Petra. Síly byly vyrovnány. A to běžela teprve devátá minuta utkání.

Nakonec byli šťastnější fotbalisté favorizovaného Vysokého Mýta, kteří vyhráli na trávníku Poříčan těsně 2:1. Obě branky hostů dal již zmiňovaný Hrubý.

Ještě kurióznější situace byla k vidění na hřišti poděbradské Bohemie. Utkání krajského přeboru staršího dorostu nabídlo také dvě vyloučení. A dokonce obou gólmanů. Navíc během pouhých dvou minut. Oběma brankářům se stalo osudné vyběhnutí ze šestnáctky.

Domácí prohrávali doma s týmem Králova Dvora nula dva po poločase. Pak po přestávce vyrovnali a po druhé brance Volrába se dostali do vedení 3:2. Devět minut před koncem hasil požár poděbradský gólman Filip Fiška. Vyběhl z vápna, šel do skluzu, podle názoru sudího fauloval. Červená karta. Do brány se postavil „náhradní“ brankář Jan Bělohoubek, který hrál do té doby v obraně. Poradil si z trestným kopem soupeře a Bohemia rozjela protiúder. Hostující brankář Lukáš Abrahám vyběhl, zahrál rukou mimo pokutové území a následoval svého kolegu na prostější straně. Uběhly sotva dvě minuty. Trenéři na obou střídačkách jen těžko skrývali úsměvy.

„Byla to velmi kuriózní situace. Náš gólman řešil vzniklou situaci, šel soupeři pod nohy a po zákroku obdržel červenou kartu. O dvě minuty později byly síly vyrovnány, kdy zahrál jejich brankář rukou mimo vápno. Přiznám se, že za svou dlouhou fotbalovou kariéru jsem nic podobného nezažil,“ divil se ještě dlouho po utkání trenér poděbradského dorostu Jan Hovorka. „Jinak zápas probíhal ve slušném tempu a náš obrat v zápase se musel našim fanouškům líbit,“ uvedl trenér poděbradské Bohemie.

Poděbradští mladíci dokonali obrat právě po následném trestném kopu. S prvním pokusem si ještě „náhradní“ gólman poradil, jenže pak se za jeho záda trefil jeho spoluhráč. Dílo zkázy pro hosty bylo dokonáno.