Nymbursko – V gólové hody se změnilo první kolo krajské I.A třídy z pohledu regionálních zástupců v soutěži. Nováček z Libice nad Cidlinou prohrál na půdě Slaného 3:4, Union Čelákovice hrál v základní hrací době nerozhodně 4:4 na hřišti Klecan, kde pak prohrál na penalty. V zápase Poříčan padly jen tři branky, ale dvě z toho do sítě Horek nad Jizerou, díky čemuž domácí vyhráli 2:1.

Z fotbalového utkání krajské I.A třídy Slaný - Libice nad Cidlinou (4:3) | Foto: Foto: Marek Novák

Rozhodne nováčkovský elán? Nebo si vyberou nováčkovskou daň? To bylo téma v libickém táboře před prvním zápasem na půdě Slaného. Hostující fotbalisté sice předvedli kvalitní výkon, dali tři branky, na body jim to ale nestačilo. „Sehráli jsme s domácími parádní partii. Zápas měl v obrovském vedru velké tempo až do konce. Bohužel závěr byl šťastnější pro domácí," litoval asistent libického mužstva Miroslav Dolejš.

Libice nejprve vedla. Domácí celkem rychle srovnali. Pak vedl Slaný o dva góly, ale hosté se nevzdali a vyrovnali. Ovšem poslední slovo patřilo domácím. „Kluci makali, smazali dvoubrankové manko, ale nakonec jsme ještě inkasovali rozhodující gól," řekl asistent libického týmu. „Kluci zaslouží velkou pochvalu, mužstvo ukázalo za nepříznivého stavu charakter. Všichni dřeli až do konce. O to bylo větší zklamání. Máme se ale od čeho odrazit. Když budeme hrát lépe do defenzivy, výsledky se dostaví," burcoval tým Dolejš.

V zápase Čelákovic na půdě Klecan padlo ještě o jeden gól víc. A konec byl šťastnější pro domácí mužstvo, které vyhrálo na penalty. „Byla to divočina. Oba týmy měly děravější obrany. Tam máme stále problém. Jinak to byl pro nás celkem úspěšný začátek soutěže a máme alespoň bod. To je téměř náš tradiční vstup do sezony. Remízou jsme začali už čtvrtou sezonu. Uvidíme, jak to půjde dál," vyprávěl po utkání sekretář čelákovického klubu Milan Šikl.

Skóre se měnilo jako na houpačce. Jednou vedli hosté, pak zase domácí. O vyrovnání se postaral ve druhé minutě nastavení brankář Unionu Aleš Hlaváček.

Kromě toho se střelecky uvedl ve svém novém působišti útočník Stanislav Ježek. Dal dva góly a velkou měrou tak přispěl k zisku bodu. „S příchodem Ježka jsme vepředu nebezpečnější," řekl na adresu nové akvizice Šikl.

V Poříčanech diváci brankové hody neviděli, ale ti, co fandili domácím, byli spokojeni. „Myslím, že v prvním poločase jsme měli mírně navrch, bohužel jsme neproměnili penaltu a ani hezká střela Martina Puka v bráně neskončila," popisoval první půli manažer Poříčan Václav Kupr.

Pak domácí přidali druhý gól. „Druhý poločas se pro nás vyvíjel také dobře, když jsme se po hrubé chybě hostujícího brankáře ujali lehce dvoubrankového vedení. Hosté mají výborný tým, který nás neustále zaměstnával v obranné činnosti. Díky tomu, že hosté museli otevřít obranu, jsme se dokázali dostat do častých brejků, ale špatně jsme tyto situace řešili ve finální fázi. Nakonec jsme si utkání sami zkomplikovali brankou na 2:1 a v závěru jsme měli ještě o konečný obavy. Nakonec jsme utkání zvládli," dodal Kupr.