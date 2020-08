Milovice – Radonice 1:5

„První mistrovské utkání jsem si představoval úplně jinak. Upřímně jsem zklamaný, co kluci předvedli na place. Po dlouhé pauze jsem myslel, že kluci budou natěšení a budou bojovat o každý balon a opak byl pravdou,“ byl smutný Tomáš Mencl, kouč Milovic. „První poločas ještě kluci zahráli dobře, což je za tři a vedli jsme 1:0. Ale to, co se stalo druhou půlku, to vůbec nechápu a kluci si musí v hlavně uvědomit, že fotbal není o chození, ale pokud to nejde herně, tak tam musí být bojovnost. A ta našemu týmu chyběla. Jsem velice zklamaný a musím pochválit tým Radonic, který zahrál velice dobře, ale my jsme mu to ulehčili až moc. Ale prohra byla zasloužená, hosté byli lepší,“ uznal Mencl. „Pokud takhle budou hrát kluci každý zápas, tak nevyhrajeme ani s okresem,“ dodal Mencl.

Branky: 32. Tangl – 63., 71. a 87. Pekárek, 64. a 82. Tancoš. Rozhodčí: Polák. ŽK: 1:0. Diváci: 105. Poločas: 1:0. AFK Milovice: Fišer – Beneš, Vlačiha, J. Novotný (37. Jakub Krátký), O. Novotný – Zoubek (59. O. Drahorád) , Jan Krátký, Grus, Solar, Dlouhý – Tangl.

(kub)