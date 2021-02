Pro Šturmu je to součást studia Profi licence UEFA zaměřenou na mládež.

S trenéřinou v Křinci, trénoval i třetí ligu v Semicích a nyní je čtvrtým rokem v dorostu Mladé Boleslavi bude mít v září dodělaný druhý semestr ze tří. „Stáž je povinnou součástí tohoto studia. Sice není povinné absolvovat ji v zahraničí, ale já jsem si to vybral, protože se chci zdokonalit a naučit se něco nového,“ tvrdí trenér, který se trenéřině věnuje už od svých osmnácti let.

A proč právě Itálie? „Italský fotbal se mi moc líbí a zajímá mě,“ vysvětlil kouč. Podle něj je velice těžké dostat se do věhlasného klubu. „Měl jsem štěstí. Do Juventusu mě doporučil jeden z nejlepších českých trenérů. Jinak to je problém, dostat se do takového klubu,“ uvědomuje si Šturma.

Do Itálie odjíždí dnes večer a návrat plánuje na 14. května. Stáž už je prý připravena. „Stáže bývají dost podobné. Dal jsem si požadavky a klub mi vyšel maximálně vstříc. Budu sledovat A tým Juvenstusu a také dorost. Přesněji ročník 1989, který trénuji v Mladé Boleslavi. Jestli mi vyjde čas i na další týmy, budu jenom rád. Chci toho vidět co nejvíc,“ vysvětluje trenér s tím, že podrobnosti stáže doladí s klubem po příjezdu.

Taková stáž ale vyjde na velkou částku peněz. „Je to stejně drahé, jako rodinná dovolená. Naštěstí mi v tomhle směru pomohli sponzoři, kterým chci poděkovat,“ řekl boleslavský trenér.

Ten jede do Turína autem a ubytování zatím nijak nesháněl. „Myslím, že si najdu něco na okraji Turína. To by neměl být problém,“ věří kouč, kterého uvolnil klub v rozjeté soutěži. „Za to musím vedení klubu poděkovat. Vyšlo mi maximálně vstříc,“ řekl trenér.

Pro něj to není první zahraniční stáž. V dubnu 2004 byl v Rusku u trenéra Petržely. „Dalo mi to hodně nových zkušeností. Dodnes některé věci používám,“ tvrdí Šturma, který bude dělat v letošním roce šéftrenéra ve Skalné, kde proběhne fotbalová akademie Pavla Nedvěda.