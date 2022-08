Své zápasy odehráli mládežníci, muži a pak ti dříve narození. Hlavním bodem programu bylo ocenění dlouholetých hráčů nebo činovníků křineckého klubu. „Chtěli jsme jim poděkovat, oceněno bylo asi pětašedesát lidí,“ uvedl Šturma. „Byli zde i borci ročníku narození devatenáct set čtyřicet,“ prozradil.

A pak přišlo na řadu utkání křineckých legend, ty vytvořily dva celky. Modří porazili červené těsně 3:2. „Nastoupil třeba pan Zvěřina, kterému je sedmdesát tři let. Když jsme spolu byli v útoku, měli jsme dohromady skoro sto dvacet pět let,“ smál se padesátiletý fotbalový kouč. „Ale užili jsme si to a nikdo se nezranil,“ přidal Šturma.

Na trávník se pak dostal i křinecký A tým, který je nováčkem v okresním přeboru. V přípravném zápase porazil Pěčice B kombinované s dorostem vysoko 10:2. „Večer následovala zábava, hrály dvě kapely a končilo se v ranních hodinách. Během zde se tady prostřídalo okolo čtyř stovek lidí. Takže i slušná návštěva. Akce se povedla, dodal František Šturma.

Oslavy si pochvalovali i samotní aktéři o něco mladší. „Musím uznat, že to byla opravdu vydařená akce. Jsem rád, že vydrželo počasí a vše krásně dopadlo. Je vidět že, celý Křinec má rád fotbal a jejich klub, od rána tam bylo živo,“ byl nadšený křinecký fotbalista Jaroslav Král. „Začínalo to přípravkou a žáky, pak se nám předvedl dorost, mohl jsem poznat křinecké legendy, pak se podívat na pořádný fotbal staré gardy a na závěr si zahrát za A tým proti Pečícím, zápas jsme vyhráli zaslouženě 10:2. Publikum bylo opět úžasné,“ hlásil spokojeně Král.

Sám vstřelil tři branky a slávu si patřičně užíval. Hlasatel zařval jeho křestní jméno a celý stadion třikrát za sebou přidal příjmení. „To opravdu běhal mráz po celém těle, opravdu jsem tohle ještě nikde nezažil. Měl jsem to štěstí, že se mi povedlo vstřelit tři góly tak jsem si to náramně užil,“ smál se autor hattricku. „Nikdy na to nezapomenu,“ podotkl Král.

Po celý den byla v hospodě nástěnka se spoustou fotografií od začátku klubu až do současnosti. „Podrobně vše, co bylo zdokumentováno, tam si opravdu člověk početl a podíval se, co se tam za těch sto let vybudovalo. Klobouk dolů všem, co se na tom podíleli,“ vysekl poklonu všem činovníkům Král. „Večer to končilo zábavou a krásným ohňostrojem. Chtěl bych všem poděkovat, jak křineckému vedení, tak fotbalistům za krásnou oslavu,“ dodal Jaroslav Král.