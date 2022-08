Už je to přesně sto let, kdy vznikl křinecký fotbalový klub. A je jasné, že to je třeba pořádně oslavit. Pořadatelé si připravili pro fanoušky hodně bohatý program. „Proto zveme diváky k hojné účasti,“ řekl za pořadatele fotbalový trenér František Šturma z Křince.