Semice – Jevany 0:0, nedohráno

Byl to velmi dobrý fotbal z obou stran. „Přišlo se podívat i hodně lidí, kolem sto padesáti fanoušků. Hosté podali v zápase dobrý výkon a my tedy také. Konečně jsme se sešli všichni a bylo to vidět. První půle byla, řekl bych, vyrovnaná,“ uvedl vedoucí Semic Miroslav Čepelka.

„Ve druhém poločase jsme Jevany trochu zmáčkli a hráli jsme více na jejich polovině hřišti. Vše bylo super, ale bohužel před sedmdesátou minutou přišly nějaké zákroky, které vedly k předčasnému ukončení přípravného utkání. Ze zápasu jsme tedy odcházeli za nerozhodného stavu 0:0,“ doplnil Čepelka.

AFK Sokol Semice: Terč – Vavřík, Brynych, Novák, Šimek – Kamlach, Bříza, Cáska, Uher – Jareš, Koštíř, střídali Pavelka, Rychtařík.

MArkéta Stiborová