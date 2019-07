Jeho tým skončil v minulé sezoně hned za prvními Kosmonosy na druhém místě. Pak přišla možnost zahrát si krajský přebor. A stalo se. Příprava mužstva začala 11. července. V kádru došlo k několika změnám, ne však nějak dramatickým. „Výrazné změny nejsou a ani nebudou. Ať si soutěž zahrají kluci, kteří si ji vykopali,“ má jasno kouč Sosnovský.

Do Ostré má namířeno Kubín, Veselý zase do Brandýsa nad Labem. Navíc po operaci je Ondřej Poborský a ještě nějakou dobu bude chybět. Lukáše Nováka trápí pochroumané koleno, jeho stav se ale podle kouče lepší. A později asi začne i Urban. Naopak Slovan posílí Krýda z Rejšic, s týmem trénuje Dlouhý z Milovic. „A na devadesát devět procent přijde z Ostré i brankář Libor Novák,“ doplnil Sosnovský. „Zkoušeli jsme oslovit i další hráče, ale je to těžké. A teď už bude hodně složité někoho sehnat,“ přidal kouč Lysé.

Jeho tým sehrál dva přípravné mače. S Dobrovicemi hrál bez branek, se Zličínem prohrál těsně 1:2. Jediný gól má na svědomí právě trenér Sosnovský. „Hlavně jsme si zaběhali. Je to jen příprava a pořád chybí na obou stranách dost hráčů,“ nepřikládá výsledkům velkou váhu trenér Lysé. „Ukázalo nám to, že budeme muset hrát hodně zodpovědně. Laxnost nebude mít žádné místo. Oba zápasy ale nebyly špatné,“ dodal Václav Sosnovský.

V sobotu hraje Slovan Lysá v Praze s týmem Královic a utkání začne v 10.30 hodin. V prvním mistrovském utkání nové sezony narazí tým na Dobrovice.