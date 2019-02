Sadská – Porážkou o tři branky se rozloučili s letošní sezonou v krajské I.B třídě fotbalisté Sadské, kterým se na jaře vůbec nevedlo a vyhráli pouze jediné utkání. A to hned v úvodním kole. Naposledy nestačili na Říčany, které postoupily o soutěž výš.

ilustrační foto | Foto: Foto: Deník/Bianka Joglová

Sadská – Řičany 1:4

V poločase už bylo jasno. Hosté vedli tříbrankovým rozdílem a druhý poločas se dohrával jen z povinnosti. Jedinou branku domácího celku dal Nedbal.

„Bylo vidět, že hosté hráli to, co potřebovali," hlesl po zápase sadský předseda klubu Jiří Kozák. „V pohodovém tempu nás přehráli, my jsme dělali naivní chyby. Říčany jsou po zásluze na prvním místě tabulky, hrají dobrý fotbal. Nám zase chybělo několik lidí," řekl Kozák.

Branka Sadské: Nedbal. Bez karet. Diváci: 40. Poločas: 0:3.

Sadská: Šaroch – Kučera, Jirásek, Rozsypal, Štácha – Melíšek, Nedbal, Hnízdo, Kaňka – Červinka, Říha (10. Noll).