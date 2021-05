ZPÁTKY V ČASE: Kounice v klidu přehrály Tuchoraz

/FOTO/ V devatenáctém kole fotbalové I.B třídy skupiny C sezony 2007 - 2008 porazily Kounice Tuchoraz. Stačily jim na to dva góly rozložené do obou poločasů.

Ze zápasu Kounice - Tuchoraz (2:0). | Foto: Jiří Bittner

Kounice - Tuchoraz 2:0 Kounice měly téměř celý zápas převahu, neboť Tuchoraz nebyla v optimální sestavě. Už ve 4. minutě šli domácí do vedení, když centr Kouly uklidil do brány Bylina. Kounice pak neproměnily řadu šancí. „Byla to přehlídka neproměněných šancí. Třeba Koula měl minimálně čtyři. Bohužel mu to tam nespadlo,“ poznamenal kounický trenér Tomáš Liška. Jeho svěřenci se dočkali další branky v 60. minutě, kdy další centr Kouly poslal patou do brány Rozumný. Hosté si během zápasu vytvořili jedinou vážnější šanci, brankář Táborský ale včas vyběhl a nedovolil tuchorazskému útočníkovi přesně zakončit. Branky: 4. Bylina, 60. Rozumný. Rozhodčí: Macháček. ŽK: 2:3. Diváků: 200. Poločas: 1:0. Kounice: Táborský – Martin, Práchenský, Červenka, Dobiáš (70. Šoufek) – Janeček, Novák, Moravec, Bylina – Rozumný, Koula.