/FOTO/ Fotbalisté Kounic prohráli v předposledním kole fotbalové I.B třídy skupiny C sezony 2007 - 2008 na hřišti Luštěnic a ztratili tak poslední naději na záchranu.

Ze zápasu I.B třídy Luštěnice - Kounice (5:0). | Foto: Jiří Bittner

Luštěnice - Kounice 5:0

Hostující hráče zlomili dva góly v prvním poločase. Ten první dali domácí z trestného kopu z malého vápna po „malé domu“, druhý pak přidali po nepovedeném centru, který skončil za zády překvapeného Práchenského, který se stejně jako v minulém utkání postavil místo do obrany do brány za zraněného Táborského. „Góly nás srazily ale na začátku druhé půle jsme jim dlouho nepůjčili míč,“ řekl trenér Kounic Tomáš Liška. „Jenže oni dávali góly,“ dodal trenér. Kounice ve druhé půli inkasovaly ještě třikrát a sestup do okresního přeboru je nemine, neboť mají horší vzájemnou bilanci s Vrdy, které mají jedno kolo před koncem o tři body více.