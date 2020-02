Turnov – Polaban 1:1

„Bylo to vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem,“ chválil protivníka jeden trenérů nymburského týmu Lukáš Vlk. „V prvním poločase byly k vidění šance na obou stranách, my jsme měli tři tutovky, soupeř nastřelil břevno. Po chybě v rozehrávce soupeře jsme se ujali vedení. Druhá půle byla malinko v režii soupeře a ten po našich dvou individuálních chybách za sebou srovnal. Z naší strany to bylo odježděné, odmakané, zatím to byl nejlepší zápas přípravného období. V sestavě byli znát kluci, kteří se uzdravili. Zápas hodnotím pozitivně,“ byl dobře naložený trenér nymburského celku.

Branka Polabanu: Hobík. Poločas: 0:1.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Bohdan, Drobný, Ouředník – Novotný, T. Dudla – Zörkler, Hobík, Vaníček – M. Dudla, střídali Krušinský, Müller, Bartoš.